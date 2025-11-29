Learner Tien: Der Stachel im Fleisch von Medvedev - und ein Aufsteiger des Jahres

Learner Tien hat sich in der Saison 2025 um fast 100 Plätze in der Weltrangliste verbessert. Und dabei einige große Namen geschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.11.2025, 11:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Learner Tien hat sich 2025 kontinuierlich verbessert

Learner Tien ist ganz am Ende der Saison 2025 einen Rucksack losgeworden: Denn wenn der allererste Turniersieg auf der ATP-Tour einmal in der Tasche ist, dann spielt es sich danach wohl leichter. Wobei der Tien auch sonst nicht den Eindruck macht, als würde ihm seine Arbeit wahnsinnig schwer fallen. Aber bei der letzten Ausgabe des 250er-Events in Metz musste der US-Amerikaner dann doch noch einmal ganz tief in sich selbst nach Reserven schauen, um dann Cameron Norrie im Tiebreak des dritten Satzes zu bezwingen.

Und so steht Learner Tien, der das Jahr an Position 122 begonnen hat, mittlerweile unter den 30 besten Profis der Welt, wird bei den Australian Open erstmals bei einem Major gesetzt sein. Eben dort gelang ihm Anfang dieser Spielzeit ja gleich ein Run aus der Qualifikation heraus bis ins Achtelfinale. Auf dem Weg dorthin besiegte Tien auch Daniil Medvedev, dem er auch später im Jahr gehörig auf die Nerven ging: In Peking drehte Tien eine fast schon verlorene Partie, Medvedev musste im dritten Satz mit Krämpfen aufgeben. Und auch im Turnier danach in Shanghai ging es im Viertelfinale extrem eng zu - da allerdings konnte sich der Russe behaupten.

Medvedev war übrigens nicht der einzige große Name, der sich Learner Tien 2025 geschlagen geben musste: Das erging Alexander Zverev in Acapulco, Ben Shelton auf Mallorca oder Andrey Rublev in Washington ebenso.

In Deutschland war Tien übrigens zwei Mal zu sehen: In München spielte er sich durch die Qualifikation, besiegte dabei Botic van de Zandschulp deutlich. Und auf dem Rasen der BOSS Open in Stuttgart gelang dem Linkshänder immerhin ein Auftaktsieg gegen Yoshihito Nishioka.

Der Saisonabschluss (oder -anfang, je nachdem, wie man es betrachtet) bring Learner Tien jetzt noch einmal nach Jeddah. Dort hat er vor etwas weniger als einem Jahr das Endspiel der NextGen Finals gegen Joao Fonseca verloren. Diese Scharte möchte Tien auswetzen. Und mit entsprechend viel Schwung in die kommende Spielzeit starten.

Prominente Unterstützung hat er nicht nur im Management durch Mats Merkel, sondern auch auf der Trainerposition durch Michael Chang, der das Team Tien seit dem Sommer ergänzt. „Er bringt eine Menge an Erfahrung, an Tenniswissen mit“, erklärte Tien vor kurzem gegenüber der Website der ATP. „Ich habe noch nicht viel Erfahrung, weil das ja meine erste Saison ist. Jemanden zu haben, der weiß, wie die Dinge laufen, hilft mir wirklich enorm.“

