Lesen mit Iga - Swiatek initiiert Challenge

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat auf ihren Social-Media-Kanälen zum gemeinsamen Lesen eingeladen. Ihr Ziel ist es, dieses Jahr 12 Bücher zu lesen.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 13:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek ist auch literarisch interessiert

Tennis ist eine der anstrengendsten Sportarten auf der körperlichen Seite, aber auf der mentalen Ebene fast nicht zu toppen. Die AthletInnen müssen alleine auf dem Platz innerhalb von Millisekunden Entscheidungen treffen, sich in Hochphasen pushen und in schwierigen Momenten wieder motivieren. Es gibt fast keine Off-Season und dauerhaft muss man sich sowohl körperlich, als auch mental in Bestform bringen. Da ist es klar, dass viele SpielerInnen einen Ausgleich abseits des Courts suchen.

Swiatek entspannt mit Büchern

Für die Polin Iga Swiatek ist dies das Lesen. „Ich möchte mich motivieren, so viel wie möglich zu lesen, weil mir das Lesen dabei hilft, eine Balance zwischen meinem Leben und meiner Arbeit zu halten.“ Auf Social-Media lädt Swiatek ihre FollowerInnen dazu ein, sie bei ihrem Ziel zu verfolgen. Sie kündigte an, außerdem Rezensionen zu posten.

Bücher für Tennis-Fans

Wer nun Lust bekommen hat, sich der dreifachen-Grand-Slam-Siegerin anzuschließen und dabei auch noch seiner Leidenschaft Tennis nachgehen will, für den/die haben wir die perfekten Lektüre-Tipps. Für alle Neueinsteiger, die eher einen Roman, als ein Sachbuch lesen wollen, ist „Carrie Soto is back“ von Bestseller-Autorin Taylor Jenkins Reid vielleicht etwas. Carrie Soto, eine Tennislegende, versucht, ihren Grand-Slam-Rekord aufrecht zu halten und kommt deshalb auf die Tour zurück. Eine spannende Geschichte über eine Frau im Tennissport, die sich nicht unterkriegen lässt. Falls ihr dem schweizerischen Maestro, der uns leider im September 2022 verlassen hat, nachtrauern wollt oder euch nochmal mit Federer beschäftigen möchtet, sind die Biografien von Christopher Clarey oder René Stauffer etwas für euch. Oder ihr schaut in das neue Buch von Angie Kerber rein. Wie man sieht, sind die Möglichkeiten endlos. Also...wer begleitet Iga auf ihrer Reise?