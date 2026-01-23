Letzter Tanz? Wawrinka fordert mit magischer Rückhand Fritz

Morgen trifft Stan Wawrinka in der dritten Runde der Australian Open of Taylor Fritz. Und ist mal wieder krasser Außenseiter.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 15:17 Uhr

© Getty Images Ja, auch der Slice von Stan wawrinka ist eine Freude

Als Stan Wawrinka aus dem Sprint zu seiner magischen Rückhand ansetzte - einhändig und so elegant - hielten die Tennisfans in Melbourne für den Bruchteil einer Sekunde die Luft an. Um dann zu explodieren.

Der präzise Schlag die Linie entlang zum Satzausgleich sorgte im Marathonmatch gegen den Franzosen Arthur Géa für Entzücken und brachte Wawrinka bei seinen letzten Australian Open auf Kurs dritte Runde. Im Duell ums Achtelfinale fordert der 40 Jahre alte Schweizer nun am Samstagmorgen (7 Uhr MEZ/Eurosport) den US-Amerikaner Taylor Fritz heraus. Das Publikum Down Under wird "Stan the Man" weiter bejubeln.

Wawrinka wird überall geschätzt

"Ich bin nicht mehr jung, deshalb brauche ich eure Energie", sagte Wawrinka, der als Weltranglisten-139. mit einer Wildcard ins Turnier gegangen war: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, auf diesem Platz zu stehen und so viel Unterstützung zu bekommen."

Im Dezember hatte der Kämpfer angekündigt, in seine letzte Saison zu gegen. Wawrinka ist überall geschätzt und hat sich mit seinen drei Grand-Slam-Siegen in der Hochphase der Superstars Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic in die Geschichtsbücher eingetragen. In seiner langen Laufbahn seit 2002 holte er auch Olympia-Gold 2008 im Doppel und den Davis Cup 2014 jeweils an der Seite von Roger Federer. Den letzten seiner 16 Titel gewann er 2017 in Genf.

Das australische Publikum ist noch nicht bereit, sich von Wawrinka und seiner traumhaften Rückhand zu verabschieden.

