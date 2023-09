Liebesgeschichte zwischen Steffi Graf und Andre Agassi wird verfilmt

Der nächste Tennisfilm ist im Anmarsch: Diesmal widmet sich Amazon der Romanze zwischen Steffi Graf und Andre Agassi.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 16:24 Uhr

Tennis-Dokus sind gerade schwer angesagt, alleine Boris Beckers Leben wurde zuletzt in verschiedenen Medien verfilmt und besprochen. Und das der erfolgreichsten deutschen Spielerin aller Zeiten? Noch kaum. Wohl auch, weil Steffi Graf sich nach ihrer Tenniskarriere komplett zurückgezogen hat in Las Vegas.

Nun aber soll die Liebesgeschichte zwischen Graf und Andre Agassi verfilmt werden. Das gab Amazon-Tocher "Prime Video" vor Kurzem bekannt. Der Arbeitstitel "A Perfect Match". Agassi und Graf seien zwar über den Film unterrichtet, aber nicht beteiligt.

Graf werde hierbei von Lena Klenke (bekannt aus "How To Sell Drugs Online (Fast)") gespielt, Andre Agassi von Toby Sebastian ("Game of Thrones"). Außerdem dabei: Bianca Bardoe (als Agassis frühere Frau Brooke Shields), Michael Kessler als Peter Graf, Inka Friedrich als Heidi Graf, Danny Szam als Agassis Bruder Philly und Leonard Scheicher als Michael Bartels (der frühere Steffi-Graf-Freund).

Das Drehbuch stamme von Chris Silber ("Good Bye Lenin!") und Florian Gallenberger, der auch Regie führe.

Gedreht wurde dabei bis vor wenigen Wochen in Rom.

Agassi hat Liebesgeschichte schon in Open erzählt

Einen guten Einblick in die Romanze haben Tennisfans schon lange bekommen, von Andre Agassi persönlich. Der nämlich hatte bereits 2009 in seiner Autobiografie Open ausführlich um sein Werben für Steffi Graf berichtet, nachdem diese ihn nach dem gemeinsamen Wimbledon-Triumph 1992 zunächst hatte abblitzen lassen.

Coach Brad Gilbert war es schließlich, der Grafs Trainer Heinz Günthardt 1999 zu einer gemeinsamen Trainingseinheit überreden konnte, Agassi intensivierte sein Gewerbe anschließend mich einem gigantischen Rosenblumenstrauß, der jedoch zunächst auf Grafs Balkon versauerte. Agassi aber blieb dran, überredete Graf zu einem gemeinsamen Essen.

Der Rest: ist Geschichte. Und hoffentlich eine, deren Verfilmung sich lohnt, anzuschauen. 2024 soll der Streifen auf Prime Video zu sehen sein.