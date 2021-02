Lleyton Hewitt in die International Tennis Hall of Fame gewählt

Gerade rechtzeitig zu seinem 40. Geburtstag ist Lleyton Hewitt in die International Tennis Hall of Fame gewählt worden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2021, 08:31 Uhr

© Getty Images Lleyton Hewitt hat dieser Tage viel zu feiern

In den großen US-amerikanischen Sportarten ist es üblich, dass nach dem offiziellen Ende einer Karriere fünf Jahre ins Land ziehen müssen, bis ein Sportler oder eine Sportlerin in die jeweilige Hall of Fame einziehen dürfen. Nicht ausgeschlossen, dass Lleyton Hewitt seine aktive Laufbahn tatsächlich schon vor fünf Jahren offiziell für beendet erklärt hat. Aber was soll man machen? „Rusty“, am Mittwoch sehr junge 40 geworden, kann es einfach nicht lassen. Zuletzt hat sich der Australier mit Landsmann Jordan Thompson im vergangenen Jahr bei den Australian Open versucht.

Die International Tennis Hall of Fame ficht ein mögliches weiteres Comeback allerdings nicht an: Hewitt , der 2002 in Wimbledon seinen größten Triumph gefeiert hat, wurde als einziger Solist aus dem Spielerkreis in die Ruhmeshalle des Tennissports in Newport, Rhode Island aufgenommen. Neben Hewitt werden auch die „Original 9“ in die Hall einziehen, jene Gruppe an Tennisspielerinnen also, die unter der Führung von Billie-Jean King den Weg für die WTA-Tour geebnet haben.

Und auch einen Coach hat der Ruf ereilt: Dennis van der Meer, geboren in Namibia, später mit der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft ausgestattet, wird seinen Ehrenplatz erhalten. Allerdings posthum - van der Meer ist 2019 gestorben.