Lorenzo Musetti - „Manchmal wird der Druck zu groß“

Lorenzo Musetti tritt in dieser Woche beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires an. Ein paar Tage vor seinem ersten Auftritt in der argentinischen Hauptstadt gab der Italiener Einblicke in sein Seelenleben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 09:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Lorenzo Musetti beim United Cup Anfang 2023

An guten Tagen ist das Spiel von Lorenzo Sonego eine Augenweide. Die gepflegte einhändige Rückhand, die geschmeidige Beinarbeit, die vielen Varianten, die der immer noch erst 20-jährige Hamburg-Champion des vergangenen Jahres auspacken kann. Aber wie so oft im Sport gilt: was nach außen hin einfach aussieht, ist in der Regel das Ergebnis harter Arbeit. Die auch die mentale Seite mit einschließt.

Und so ist es nicht verwunderlich, was Musetti vor ein paar Tagen gegenüber ESPN geäußert hat. „Tennis ist ein Sort, der viel verlangt“, wird der Italiener dort zitiert. „Es gibt viel Druck. Es ist nicht einfach, alleine auf dem Court zu stehen und all die Probleme zu bewältigen. Manchmal war der druck zu groß für mich. Aber ich arbeite hart mit einem Spezialisten, dass dies nicht wieder passiert.“

Musetti könnte auf Thiem treffen

Lorenzo Musetti hat in diesem Jahr erst sechs Partien bestritten: Beim United Cup musste er nach vier Siegen gegen sehr bezwingbare Gegner im Endspiel gegen Frances Tiafoe verletzungsbedingt aufgeben. Bei den Australian Open unterlag er Lloyd Harris im Tiebreak des fünften Satzes.

In Buenos Aires ist Musetti in dieser Woche an Position drei gesetzt. Sollte er sein erstes Match gegen Lokalmatador Pedro Cachin gewinnen, könnte es im Viertelfinale zu einem Treffen mit Dominic Thiem kommen. Wenn der Österreicher, selbst ein Filigran, gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas siegreich bleibt.