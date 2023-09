Lorenzo Musetti wird erstmals Vater

Lorenzo Musetti und Partnerin Veronica Confalonieri erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das gab der Italiener vor ein paar Tagen in den sozialen Medien bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2023, 12:44 Uhr

© Instagram Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti und Veronica Confalonieri freuen sich auf Nachwuchs

Warum nicht schon früh eine Familie gründen und dennoch als Tennisprofi erfolgreich sein? Das funktioniert im Fall der Männer natürlich erheblich leichter als bei den Frauen. Weshalb sich Branchengrößen wie Angelique Kerber, Serena Willams oder Caroline Wozniacki auch ein paar Jahre Zeit gelassen haben. Ashleigh Barty und Naomi Osaka sind etwas jünger Mütter geworden, das allerdings hatte auch andere Umstände.

Im ATP-Zirkus ist nun Lorenzo Musetti der nächste werdende Vater. Musetti, 21 Jahre alt, erwartet gemeinsam mit seiner Freundin Veronica Confalonieri ein Kind, wie er vor ein paar Tagen bekanntgab. Das war vor der Davis-Cup-Zwischenrunde in Bologna, die für die Italiener mit dem späten Erreichen der Final Eight in Málaga gerade noch mal so gut ausging. Musetti kam dabei drei Mal zum Einsatz: Gegen den Kanadier Gabriel Diallo verlor er sein Einzel, dann spielte er noch zwei Partien an der Seite von Lorenzo Sonego. Und gewann jene gegen die chilenische Paarung Tomas Barrios Vera und Alejandro Tabilo knapp im Tiebreak des dritten Satzes.