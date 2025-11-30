Lorenzo Musetti zum zweiten Mal Vater geworden

Lorenzo Musetti ist nun Zweifach-Papa: Am 29. November kam Sohn Leandro auf die Welt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.11.2025, 13:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

“Die Liebe hat sich multipliziert”, teilte Musetti auf Instagram mit. Oder, natürlich schöner auf Italienisch: “L'Amore si moltiplica.” Im März 2024 war sein erster Sohn Ludovico auf die Welt gekommen.

Musettis Freundin Veronica Confalonieri muss damit wohl auf eine Tochter warten, um auf ihren Anfangsbuchstaben weitervermachen zu dürfen.

Musetti, in dieser Hinsicht taktisch ein Schlawiner, hat den Empfängnistermin passenderweise in die Off-Season gelegt.

Die ersten Gratulantinnen und Gratulanten kamen natürlich vor allem aus der italienischen Tenniskundschaft - von Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti und, da schau her, Eurosport Italien.

Für Musetti geht damit eine starke Saison zu Ende: erstes Halbfinale bei den French Open, erstes Viertelfinale in New York, erstes Masters-Finale in Monte-Carlo, erstmals der Einzug in die Top 10 mit Platz 6 als Career-High und Platz 8 im Jahresabschlussranking. Und nun noch ein zweites Kind. Madonna mia!