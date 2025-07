Los Cabos: Rublev scheitert erneut an Kovacevic – Shapovalov souverän

Aleksandar Kovacevic vermiest Andrey Rublev zum zweiten Mal in diesem Jahr den Weg ins Finale. Der US-amerikaner bezwang den Turnierfavoriten mit 3:6, 6:4 und 6:4. Im Endspiel wartet auf Kovacevic der Kanadier Denis Shapovalov.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.07.2025, 13:37 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev muss sich zum zweiten Mal in diesem Jahr gegen Aleksandar Kovacevic geschlagen geben

Die Favoriten des Tages waren klar: Denis Shapovalov, der als Drittgesetzter ins Turnier gestartet war, und der topgesetzte Andrey Rublev.

Den Anfang machte der ehemalige Top-10-Spieler aus Kanada. In etwas mehr als einer Stunde sicherte sich Shapovalov den neunten Finaleinzug seiner Karriere. Der Weltranglisten-33. besiegte den Australier Adam Walton klar mit 6:2 und 6:2. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison steht Shapovalov damit in einem Finale. In Dallas holte er sich – konsequenterweise – gegen Casper Ruud den Titel. Beim mexikanischen Turnier heißt der Gegner im Endspiel diesmal jedoch nicht Ruud, sondern Aleksandar Kovacevic.

Zwei Finalteilnahmen – zweimal führt der Weg über Rublev

Der an Nummer 7 gesetzte US-Amerikaner wurde für den Favoriten Andrey Rublev erneut zum Stolperstein – bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr.

Dabei lief zunächst alles nach Plan für den Weltranglisten-Zehnten, der den ersten Satz mit 6:3 für sich entschied. Doch Kovacevic erholte sich von den ersten Rückschlag, gewann den zweiten Satz mit 6:4 und zwang den Russen in einen Entscheidungssatz.

Das Spielentscheidende Break passierte beim 4:4, Aufschlag Rublev. Trotz einer 30:0-Führung konnte Kovacevic dem Favoriten den Aufschlag abnehmen. Wie so oft reagierte der topgesetzte Russe frustriert und sein Schläger fand den gewohnten Weg auf den Boden. Im Zeichen des letzten Satzes beendete Rublev das Match mit einem leichten Vorhandfehler. Für Kovacevic, die Nummer 76 der Welt, ist es das zweite ATP-Finale seiner Karriere – und erneut führte der Weg dorthin über Rublev.

