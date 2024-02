Los Cabos: Thompson, Ruud und der ganz normale Spielplan-Wahnsinn

Casper Ruud und Jordan Thompason werden im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Los Cabos den Einzel-Champion untereinander ausmachen. Und haben danach noch ordentlich viel Arbeit vor sich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 18:15 Uhr

© Getty Images Jordan Thompson hat in Los Cabos womöglich noch drei Matches vor sich - an einem Abend!

Als Alexander Zverev und Jordan Thompson ihr höchst spannendes und unterhaltsames Halbfinale beim ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos weit nach Mitternacht beendeten, hatte es solide 19 Grad Celsius. Einige Zuschauer saßen bereits mit Jacken oder zumindest in Sweatshirts auf den Tribünen, die Spieler schienen die äußeren Bedingungen gut zu vertragen. Traditionell wird bei den mexikanischen Turnieren in Los Cabos und kommende Woche in Acapulco später angepfiffen, um der Tageshitze zu entgehen.

So auch am Finaltag. Und sollte Jordan Thompson seinen Lauf im Einzel und Doppel fortsetzen, dann könnte ihm wieder eine lange Nacht bevorstehen. Die laut Spielplan folgendermaßen aussieht:

Um 20 Uhr Ortszeit geht es zunächst einmal um den ganz großen Preis, den Turniersieg im Einzel also. Gegner wird Casper Ruud sein, gegen den Thompson zwei der bisherigen drei Matches auf der ATP-Tour verloren hatte (übrigens alle bei Grand-Slam-Events).

Danach wird der Sieger geehrt. Das nimmt sicherlich eine halbe Stunde in Anspruch. Aber nachdem Thompson bislang noch nie als Einzel-Champion auf der Tour anschreiben hat können, wäre ihm im Falle eines Sieges gegen Ruud auch ein längeres Procedere nicht unrecht.

Im Anschluss werden sich Ruud und Thompson aber gleich wieder sehen. Es steht nämlich das zweite Doppel-Halbfinale an. Da spielt Casper Ruud mit William Blumberg, Thompson agiert an der Seite von Landsmann Max Purcell.

Und für einen der beiden Einzel-Finalisten wird es sogar den Triple-Schlag geben. Denn natürlich müssen ja am letzten Turniertag auch die Doppel-Champions ermittelt werden. Und so müssen entweder Ruud mit Blumberg oder Thompson mit Purcell auch noch gegen die sehr ausgeruhten Gonzalo Escobar und Alexander Nedovyesov ran. Der ganz normale Spielplan-Wahnsinn eben!