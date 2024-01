Lucas Pouille - Der Körper rebelliert schon wieder

Immer dann, wenn Lucas Pouille schön langsam wieder in Form zu kommen scheint, macht der Körper des Franzosen nicht mit. So wie am gestrigen Samstag im Finale des Challengers in Nonthaburi.

Na, wer erinnert sich noch an die frühe, die ganz frühe Phase der French Open 2023? Da hatte Jurij Rodionov gleich zweimal das Vergnügen, in Roland-Garros gegen Lucas Pouille antreten zu dürfen. Zunächst in der Qualifikation, dann als Lucky Loser gleich noch einmal in Runde eins. Beide Matches gingen aber an den Lokalmatador, der sich danach aber Cameron Norrie doch recht glatt in drei Sätzen geschlagen geben musste.

In den darauffolgenden Wochen hat Lucas Pouille nicht mehr so wahnsinnig viel Tennis gespielt. Zwei Auftritte in Lyon (mit der Niederlage gegen Landsmann Benoit Paire), dann die Aufgabe in der dritten Runde der Qualifikation für Wimbledon noch im ersten Satz gegen Tomas Machac. Und apropos Aufgabe: Auch den Challenger in Rennes konnte Pouille nach Erfolgen gegen Constant Lestienne und Titouan Droguet nicht bis zum Ende spielen. Der verletzungsbedingte Rückzug erfolgte gegen Matteo Martineau beim Stand von 2:2 im ersten Satz.

Pouille mit fünf Einzel-Titeln auf der ATP-Tour

Neues Jahr, neues Glück also. Und siehe da: Lucas Pouille legte beim ATP-Challenger-Turnier in Nonthaburi nach überstandener Qualifikation einen ordentlichen Lauf bis ins Endspiel hin - nur um eben dort beim Stand von 2:3 gegen Valentin Vacherot wieder aufgeben musste.

Keine guten Aussichten für den 29-jährigen Franzosen, der in seiner Karriere ja auch schon fünf Titel auf der ATP-Tour gewonnen hat, den letzten allerdings 2018 in Marseille. Seitdem wird Pouille immer wieder von kleineren und größeren Wehwehchen zurückgeworfen. Wie eben nun in Nonthaburi.