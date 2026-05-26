Lys' Freundschaften auf der Tour: "Nicht oberflächlich"

Eva Lys ist erfolgreich in die French Open 2026 gestartet. Und hat wie immer die Welt daran teilhaben lassen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 07:03 Uhr

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© Getty Images Eva Lys nach ihrem Auftaktsieg in Roland-Garros 2026

Eva Lys strahlte, als sie nach ihrem Auftaktsieg Platz nahm. "Ich glaube, man sieht, dass ich viel an meiner Fitness gearbeitet habe", sagte die deutsche Hoffnungsträgerin nach ihrem klaren 6:3, 6:0-Erfolg gegen die Kroatin Petra Marcinko bei den French Open - und sprach dann auch über ein weiteres Thema, das in der Szene durchaus viel Aufmerksamkeit erhält.

Immer wieder zeigt sich Lys in den Sozialen Medien in freundschaftlicher Verbindung mit vermeintlichen Konkurrentinnen. "Früher sagte man ja immer, Freundschaften im Sport sind nicht möglich. Oder wenn man Wettkämpfer ist, ist es nicht möglich. Aber bei mir war es von Tag eins an anders", sagte Lys. Vor Turnierbeginn erschien sie in einem Video im Abendkleid an der Seite von Geburtstagskind Alexandra Eala, dem Shootingstar von den Philippinen, der US-Amerikanerin Iva Jovic und der Türkin Zeynep Sönmez.

Sie alle könnten verstehen, "wieviel man aufgeben" musste, um in dem Sport erfolgreich zu werden, so Lys: "Das sind einfach Mädels, die haben denselben Alltag." Auch mit der Paris-Titelverteidigerin Coco Gauff, der Ukrainerin Marta Kostjuk und der Spanierin Paula Badosa hat sie ein richtig gutes Verhältnis. "Es ist auf jeden Fall nicht oberflächlich, was schön ist", sagte Lys.

Jetzt richtet sich in der französischen Hauptstadt Lys' Fokus aber vor allem auf die erfahrene Rumänin Sorana Cirstea, die am Mittwoch ihre nächste Gegnerin ist.