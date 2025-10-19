Lys qualifiziert sich für Tokio

Eva Lys hat die Qualifikationsrunden für das WTA-500-Turnier in Tokio erfolgreich gemeistert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 10:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys steht im Hauptfeld des WTA-500-Turniers in Tokio

Bereits gestern hatte sich Lys mit 6:3 und 6:2 gegen die Ukrainerin Yuliia Satrodubtseva durchgesetzt. Mit ihrem heutigen Sieg machte die Deutsche nun den Einzug ins Hauptfeld perfekt: Die 23-Jährige gewann nach 1:38 Stunden mit 6:3 und 7:6 (4) gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.

Damit wird Lys als einzige deutsche Spielerin in Tokio an den Start gehen. Ursprünglich hatte auch Laura Siegemund ihre Teilnahme geplant, sagte ihren Turnierstart jedoch kurzfristig ab.

Nach ihrem herausragenden Jahr befindet sich die Deutsche als Nummer 44 der Welt auf ihrem Karrierehöhepunkt. Und was bei den Australian Open seinen Lauf nahm, setzt sich auch zum Ende der Saison fort: Erst Anfang des Monats erreichte Lys das Viertelfinale beim WTA-1000-Turnier in China. Nun eröffnen sich der 23-Jährigen auch in Tokio erneut vielversprechende Chancen, weiter zu punkten.

Hier das Einzel-Tableau