Lys verpasst Viertelfinale in Hongkong

Die 23 Jahre alte Tennisspielerin Eva Lys aus Hamburg hat beim WTA-Turnier in Hongkong den Viertelfinaleinzug verpasst.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 13:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Im Achtelfinale von Hongkong musste sich Eva Lys der ehemaligen US-Open-Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada glatt geschlagen geben.

Lys unterlag der an Position zwei gesetzten Kanadierin Leylah Fernandez klar mit 4:6, 1:6. Damit ist eine erfolgreiche Turniersaison auf der WTA-Tour für sie beendet.

Gegen die einstige US-Open-Finalistin kam Lys schwer ins Match. Im ersten Satz kämpfte sich die Weltranglisten-44. noch einmal heran, doch Fernandez schnappte sich den Durchgang. Die 22. des WTA-Rankings, die jüngst in Osaka ihren fünften Tourtitel gewonnen hatte und 2023 auch schon in Hongkong erfolgreich gewesen war, blieb auch im zweiten Durchgang die konsequentere Spielerin.

Nach 68 Minuten musste Lys ihrer Gegnerin schließlich gratulieren. Nun wird sich die Hanseatin, der Anfang des Jahres mit dem Achtelfinaleinzug bei den Australian Open als Lucky Loser der Durchbruch gelungen war, noch einmal voll auf den Billie Jean King Cup fokussieren. In den Heimspielen vom 14. bis 16. November in Ismaning geht es für das deutsche Team gegen die Türkei und Belgien um den Klassenerhalt.

Hier das Einzel-Tableau aus Hongkong