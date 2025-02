Macht es Andrey Rublev irgendwann besser als Brad Gilbert?

Andrey Rublev hat mit seinem Sieg beim 500er-Turnier in Doha wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. 17 Turniere hat er nun gewonnen, nur ein bestimmter Schritt bei den Majors will einfach nicht gelingen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 11:01 Uhr

Andrey Rublev kann man durchweg als einen der stabilsten Spieler der vergangenen fünf Jahre bezeichnen. Seit dem Herbst 2020 ist er durchgehend unter den Top 10 der Welt platziert, mit 17 Turniersiegen hat er eine stolze Titelsammlung vorzuweisen.

Auch bei den Grand Slams ist Rublev einigermaßen konstant am Start: Zehn Viertelfinals stehen bei ihm in der Statistik bei den wichtigsten Turnieren des Tennisplaneten. Allerdings: kein einziges Halbfinale. Stets waren die Kollegen Nadal, Djokovic, Sinner und Co. zu stark, wenn es in die entscheidenden Phasen ging.

Tatsächlich bekam es Rublev in acht seiner zehn Viertelfinals mit Gegnern aus den Top 5 der Welt zu tun - insgesamt gewann er gegen sie nur einen Satz. Die größten Chancen auf ein Weiterkommen? Wohl bei den French Open 2022, bei denen er in fünf Sätzen gegen Marin Cilic verlor; und ebenfalls 2022 bei den US Open, wo er in drei Sätzen Frances Tiafoe unterlag.

Die große Frage ist freilich: Schafft “Rublo” noch mal den ganz großen Sprung nach vorne bei den Majors? Oder überholt er irgendwann Brad Gilbert?

Brad Gilbert kam auch nie in ein Major-Halbfinale

Der Meister des “Winning ugly” hat es auf 20 Turniersiege bei regulären Tour-Events gebracht - ebenfalls ohne die Vorschlussrunde bei einem Major erreicht zu haben, wie “Jeu, Set et Maths” auf X berichtet.

Gilbert aber schien noch weiter weg davon als Rublev: Er kam nur zwei Mal ins Viertelfinale bei einem Major-Turnier. 1987 unterlag er bei den US Open Jimmy Connors in vier Sätzen, 1990 Boris Becker in Wimbledon glatt in drei Durchgängen.