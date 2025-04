Madrid: Endlich mal ein „Terrific Tuesday“

Nach dem Blackout gestern steht in der Caja Magica heute ein richtiges Festival an prächtigen Partien an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.04.2025, 20:09 Uhr

© Getty Images Auch Stefanos Tsitsipas wird heute aufschlagen

Der „Manic Monday“ in Wimbledon ist bekanntlich nicht mehr, so viel Aufregung (alle Achtelfinal-Partien an einem einzigen Tag - bei den Männern und den Frauen!) war der Tennis-Öffentlichkeit offenbar nicht länger zuzumuten. Durch die besonderen Umstände am gestrigen Montag in Madrid kommt es aber heut wenigsten zu so etwas wie einem „Terrific Tuesday“. Was vor allem auch jene Fans freuen wird, die lediglich Ground Tickets gekauft haben - und in dieser Turnierphase eigentlich durch die Finger schauen, weil alle Einzel-Matches in den drei größten Stadien ausgetragen werden.

Aber der Reihe nach.

Im Stadion Manolo Santana werden Iga Świątek und Diana Shnaider die Wettkämpfe eröffnen. Shnaider wird dabei, so prophetisch darf man sein, mal wieder ein Spiel verlieren. Wenn auch nicht zwingend das Match. Aber ein nochmaliges 6:0 und 6:0 wie gegen Anastasija Sevastova schließen wir hiermit gegen Iga Swiatek aus. Es folgt die Fortsetzung des am Montag abgebrochenen Matches zwischen Grigor Dimitrov und Jacob Fearnley, danach dürfen die Ästheten Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti ran. Danach bekommt Alexander Zverev seine Chance auf Revanche gegen Francisco Cerundolo. Und das ist nur die Day Session! Am Abend dann: Aryna Sabalenka gegen Peyton Stearns, gefolgt von Casper Ruud gegen Taylor Fritz.

Coco Gauff für alle Sterblichen zu sehen

Auf ins Stadion Arantxa Sanchez. Dort kann der geneigte Ticketbesitzer untertags Alex de Minaur, Denis Shapovalov, Madison Keys, Donna Vekic, Elina Svitolina und Maria Sakkari bei der Arbeit zusehen. Und zwar exakt in dieser Reihenfolge. Abend folgen Daniil Medvedev gegen Brandon Nakashima und Marta Kostyuk gegen Anastasia Potapova.

Und so weiter, und so fort. Der versprochene Blick auf Court 4, zu dem jede(r) Besucher(in) Zutritt hat: Da gibt es immerhin Frances Tiafoe gegen Alexandre Müller, danach Cameron Norrie gegen Gabriel Diallo. Und als vierte Partie auch noch Coco Gauff! Wenn auch „nur“ im Doppel an der Seite von Robin Montgomery …. Also wenn das nicht „terrific“ wird!