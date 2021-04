Madrid plant mit 40 Prozent Auslastung - 4.800 Zuschauer in der Caja Magica

Vom 2. bis 9. Mai 2021 findet das ATP-Masters bzw. WTA-1000er-Turnier in Madrid statt. Dort werden auch wieder Zuschauer erwartet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 19:56 Uhr

Das kündigte Gerard Tsobanian, Präsident und CEO des Turniers, in einem Gespräch mit der spanischen Seite abc.es an.

Man arbeite eng mit dem Gesundheitsministerium zusammen, aktuell plane man mit einer 40-prozentigen Auslastung, also 4.800 Zuschauern in der Caja Magica.

Den einzelnen Sitzplätzen solle der Name des Ticketinhabers zugewiesen werden, zudem gebe es Temperaturmessungen vorm Eingang und ein System, um Warteschlangen und Menschenmassen zu vermeiden. "Und die Menschen werden natürlich verpflichtet, die Distanz zu wahren und eine Maske zu tragen", so Tsobanian.

Ausgelassene Stimmung, wie für Madrid üblich, werde es nur eingeschränkt geben. "Eine Party wird es werden, aber es wird keine außer Kontrolle geratene Party sein. Wir werden das erste große Sportereignis sein, das in Spanien mit Fans abgehalten wird. Wir müssen zeigen, dass es ernsthaft, kontrolliert und diszipliniert organisiert werden kann. All dies, ohne den Geist dieses großartigen Sportereignisses und die Emotionen zu verlieren, die entstehen, wenn man die besten Tennisspieler der Welt live erlebt. Die Spieler wollen diese Emotionen auch wieder haben, sie leiden am fehlenden Publikum, spüren die Begeisterung der Menschen nach einem großartigen Punkt nicht, hören keinen Applaus..." In Madrid werde wir man nun wieder "eine großartige Atmosphäre haben".

Auch wenn es regnen sollte und das Dach geschlossen werde, solle es bei der Zuschauerzahl bleiben. "Es gibt einen gesetzlichen Sicherheitsabstand." Auch die Ausgangssperre ab 23 Uhr wolle man beachten, die Spiele sollen entsprechend früher angesetzt werden.