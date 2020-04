Madrid Virtual Open: Kann Schwartzman Murray stoppen?

Bei den Virtual Madrid Open stehen die Halbfinalisten fest. Andy Murray spielt gegen Diego Schwartzman, Stefanos Tsitsipas bekommt es mit David Goffin zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2020, 07:08 Uhr

© GEPA Pictures Diego Schwartzman trifft auf seinen Trainingspartner

Aus Sicht von Andy Murray ist es ein Jammer, dass die Virtual Madrid Open schon in ihrer Endphase stehen: Murray wird von Tag zu Tag zu stärker, ließ im Viertelfinale Alexander Zverev beim 6:1-Sieg keine Chance. Auch in Sachen Trash Talk legt der dreimalige Major-Champion aus Schottland täglich zu. „Als ich gegen Rafa gespielt habe, hat er gesagt, dass ich so viel trainiert hätte. Heute gegen Zverev hat etwas mit dessen Controller nicht gestimmt. Jeder hat seine Entschuldigungen, aber der Grund ist, dass ich einfach besser bin als sie“, flachste Murray nach seinem Halbfinal-Einzug.

Dort geht es nun gegen Diego Schwartzman. Der Argentinier hatte vor Turnierbeginn mit Murray geübt - und dabei bei seinem Trainingspartner keinen besonders guten Eindruck hinterlassen. Schwartzman besiegte in seinem letzten Gruppenspiel Fabio Fognini mit 6:3.

Im zweiten Match der Vorschlussrunde treffen Stefanos Tsitsipas und David Goffin aufeinander. Der Grieche beendete das Turnier von David Ferrer, Goffin setzte sich gegen Benoit Paire durch.