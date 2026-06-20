Mallorca Championships: Dimitrov und Kyrgios warten auf Qualifikanten

Die Mallorca Championships sind der letzte große Test außerhalb Großbritanniens vor Wimbledon. In diesem Jahr sidn mit Grigor Dimitrov und Nick Kyrgios zwei große Feingeister dabei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 18:17 Uhr

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© Getty Images Grigor Dimitrov schlägt in der kommenden Woche bei den Mallorca Championships auf

Wer sich erinnern kann: Im vergangenen Jahr war Grigor Dimitrov der einzige Spieler, der in Wimbledon nah dran war, gegen Jannik Sinner zu gewinnen. Mit einer 2:0-Satzführung im Rücken schlug dann allerdings mal wieder das Verletzungspech zu. Und zwang Dimitrov in eine längere Pause. Die Rückkehr gestaltet sich schwierig, immerhin kann der bulgarische Routinier in Wimbledon mit einer Wildcard starten.

Wie auch bei den Mallorca Championships. Dort startet Dimitrov gegen einen Qualifikanten. Im Falle eines Sieges würde es entweder gegen Marton Fucsovics oder Corentin Moutet gehen.

Struff und Hanfmann dabei

Auch Nick Kyrgios hat einen Fixplatz im 28er-Raster zugestanden bekommen. Kyrgios beginnt ebenfalls gegen einen Qualifikanten. Und träfe im Achtelfinale auf den an Position zwei gesetzten Alejandro Davidovich-Fokina.

Aus deutscher Sicht sind Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann auf Mallorca im Einzel dabei. Struff muss gegen den jungen Spanier Martin Landaluce ran, mit dem er schon des öfteren trainiert hat. Hanfmann hat Adolfo Vallejo zugelost bekommen.

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca