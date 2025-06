Mallorca Championships: Wildcards für Youngster Engel und Oldboy Fognini

Justin Engel, Fabio Fognini und Rinky Hijikata haben die Wildcards für die kommende Woche stattfindenden Mallorca Championships erhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 18:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Paul Zimmer Edwin Weindorfer hat Justin Engel auch für die Mallorca Championships eine Wildcard zugestanden

In Stuttgart hat Youngster Justin Engel das Vertrauen von Turnierchef Edwin Weindorfer mit dem Einzug in das Viertelfinale allemal gerechtfertigt. Kein Wunder also, dass Engel nun auch bei den Mallorca Championships mit einem Platz im Hauptfeld bedacht wurde. Übrigens auch für das Doppel: Dort wird Justin Engel mit dem zweimaligen Grand-Slam-Champion Andreas Mies antreten.

Ebenfalls mit einer Wildcard bedacht wurden Routinier Fabio Fognini under der Australier Rinky Hijikata.

Angeführt wird das Feld von Ben Shelton vor Casper Ruud und Félix Auger-Aliassime. Shelton und “FAA” werden schon ihr drittes Rasenturnier des Frühsommers 2025 bestreiten, für Ruud wird es das erste werden,