Djokovic-Eltern sprechen von baldigem Karriereende

So gut wie jeder Tennis-Fan fragt sich: Wie lange spielt Novak Djokovic noch? Nun haben sich seine beiden Eltern, Dijana und Srdjan, zu Wort gemeldet, und sich zu der sportlichen Zukunft ihres Sohnes auf dem Tennisplatz geäußert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2023, 23:18 Uhr

Für Dijana Djokovic hat ihr Sohn überhaupt keinen Druck in seiner Karriere mehr und könnte sofort den Schläger an den Nagel hängen. In einer Dokumentation sagte Dijana Djokovic, sie würde sich vollkommen wohl fühlen, wenn Novak Djokovic heute seinen Rücktritt vom Tennis verkünden würde, da ihr Sohn "alles gewonnen hat“.

Dijana Djokovic weiter: "Es liegt ganz an ihm. Soweit ich das sehe, kann er jetzt sofort zurücktreten", sagte Dijana Djokovic in Sportals Dokumentation "Novak Djokovic - Untold Stories".

Srdjan wünscht ihm mehr Zeit für die Familie

In dem gleichen Format äußerte sich auch Vater Srdjan zur Zukunft seines Sohnes. Er sieht das ähnlich wie seine Frau, er wünscht sich noch vehementer ein baldiges Karriereende für Novak. „Es wird hoffentlich nächstes Jahr so weit sein, dass Novak aufhört», sagt Srdjan Djokovic, 62, über das Ende des Tennisspielers Novak Djokovic. Sein Sohn habe mittlerweile alles erreicht und deshalb sei es an der Zeit, die Bühne den Jungen zu überlassen. „Das, was jetzt noch an Titeln folgt, ist lediglich eine Zugabe.“

Eine „zu lange“ Karriere sei auch deshalb nicht gut, weil Djokovic sonst zu viel Zeit mit seiner Familie verliere. „Wenn er den Fuss nicht vom Gas nimmt, bleibt nicht viel für andere, sehr wichtige Dinge im Leben, zum Beispiel für die Familie“, so Srdjan Djokovic weiter.