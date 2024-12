Manzanillo: Rosenkranz triumphiert erstmals bei Challenger

Im mexikanischen Manzanillo triumphierte der Essener Mats Rosenkranz mit einem glatten Zweisatz-Finalsieg beim ATP-50er-Challenger-Turnier gegen Goncalo Oliveira und sicherte sich damit seinen ersten Titelgewinn auf dieser Ebene.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.12.2024, 04:16 Uhr

© Jürgen Hasenkopf In seinem ersten Challenger-Finale schaffte Mats Rosenkranz gleich den Turniersieg.

Nervosität war Mats Rosenkranz in seinem ersten Endspiel auf der ATP-Challenger-Tour im mexikanischen Manzanillo in keinster Weise anzumerken. Gegen den gebürtigen Portugiesen Goncalo Oliveira, der seit dieser Saison Venezuela repräsentiert, startete der ungesetzte Linkshänder mit einer schnellen 3:0-Führung und ließ auch in der weiteren Folge bei eigenem Service nichts anbrennen. Auch drei vergebene Satzbälle bei Aufschlag seines an Nr. 3 gesetzten Gegners brachten beim Essener keine Verunsicherung mit sich, ehe er den ersten Satz souverän nach Hause servieren konnte.

Im ausgeglichenen zweiten Durchgang hielten beide Spieler sicher ihre Aufschlagspiele, bevor sich der 26-jährige Rosenkranz die erste Break-Möglichkeit im Satz erspielte und diese konsequent zu nutzen wusste. Anschließend gab sich der aufschlagstarke Rosenkranz keine Blöße mehr und brachte den 6:3, 6:4-Erfolg nach 78 Minuten souverän ins Ziel.

Mit dem Finalsieg in Mexiko feierte der aktuelle Weltranglisten-482. seinen ersten Titelgewinn auf Challenger-Level. Durch die 50 Weltranglistenpunkte bugsiert sich der Spieler des TC Ohligs zurück in die Top 400. Sein großes Potenzial stellte Rosenkranz auf der ITF World Tennis Tour bereits mehrfach unter Beweis, indem er seine sechs Turniersiege auf den Belägen Sand, Hard-Court, Rasen und Teppich einfahren konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Manzanillo