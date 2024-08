Marc-Andrea Huesler zurück in der Erfolgsspur

Marc-Andrea Hüsler hat seine allererste Woche in Polen mit einem Turniererfolg beendet. Im Finale der Kozerki Open besiegte der 28-jährige Schweizer den topgesetzten Tschechen Vit Kopriva 6-1, 6-4 an einem sonnigen und heißen Samstagnachmittag in Grodzisk Mazowiecki.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 18:40 Uhr

© Florian Heer Marc-Andrea Huesler hat die Kozerki Open gewonnen

Von Florian Heer aus Grodzisk Mazowiecki

Hüsler verlor auf dem Weg ins Endspiel des mit 74,825 Euro dotierten ATP-Challenger-Tour Hartplatzturniers lediglich einen Satz in der Vorschlussrunde gegen den Franzosen Antoine Escoffier. Die Nummer 205 der ATP-Weltrangliste dominierte das Finale mit seinem starken Aufschlag. Hüsler schlug sieben Asse und gewann 92 Prozent seiner ersten Aufschlagpunkte. Nach einer Stunde und 19 Minuten Spielzeit verließ der an sechs-gesetzte Eidgenosse als Sieger den Platz.

„Vit spielt auf sehr hohem Niveau. Auch wenn das Ergebnis sich vielleicht glatt anhören mag, war es sehr eng. Wenn ich im zweiten Satz kein Break mache, kann die Partie auch in die andere Richtung gehen“, gab Hüsler im Anschluss zu Protokoll.

„Er hat immer besser ins Spiel gefunden und hat mich vor einige Aufgaben gestellt. Beim letzten Aufschlagspiel waren auch ein paar Nerven im Spiel. Ich bin aber insgesamt sehr zufrieden, habe gut serviert und gute Variationen eingestreut. Ich bin glücklich den Titel gewonnen zu haben.“

Erster Turniersieg seit 2022

Mit seinem insgesamt sechsten Triumph auf der Challenger-Tour endet für Hüsler eine fast zweijährige Durststrecke ohne Turniererfolg. Im Oktober 2022 gewann der Linkshänder seinen ersten und bisher einzigen Titel auf der ATP-Tour, als er bei den Sofia Open in Bulgarien erfolgreich war.

„Ein Finale ist immer speziell. Man weiß auch nicht, wie oft das in einer Karriere noch der Fall sein wird“, konstatierte Hüsler, der sich 10.200 Euro an Preisgeld und 75 ATP-Weltranglistenpunkte sicherte. „Hier den Titel zu gewinnen habe ich zu Beginn der Woche nicht erwartet und fühlt sich natürlich sehr gut an. Ich weiß, dass ich das Niveau habe, und nun gilt es dies weiter zu bestätigen.“

Nächster Stopp: US Open

War dies nun die perfekte Vorbereitung auf die anstehenden US Open? „Das werden wir in drei Wochen sehen“, entgegnete Hüsler mit einem Lächeln. „Ich werde dadurch etwas kurzfristiger in New York ankommen. Allerdings tun die Punkte aus dieser Woche gut. Ich werde mit Selbstvertrauen in die Staaten reisen.“

Am Sonntagnachmittag wird der Züricher von Warschau aus den Flug über den großen Teich antreten. Sein Coach Thiemo Scharfenberger wartet dort bereits auf seinen Schützling. Für eine Besichtigung der Hauptstadt Polens, die circa 30 Kilometer von der weitläufigen und neuen Tennisakademie Kozerki entfernt liegt, war bisher noch keine Zeit. „Ich habe die Woche hier auf der Anlage verbracht. Hotel, Restaurant, Fitness. Alles ist hier vorhanden gewesen. Vielleicht schaffe ich es aber heute Abend noch in Warschau Essen zu gehen“, erklärte Hüsler.

Ein passender Abschluss einer sehr gelungenen allerersten Woche in Polen wäre es allemal.