Marc Rosset glaubt an erfolgreiches Comeback von Roger Federer

Der Olympiasieger von 1992, Marc Rosset, ist davon überzeugt, dass Roger Federer nach seiner verletzungsbedingten Auszeit nicht nur zurückkommt, sondern auch Erfolge feiern wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2020, 22:40 Uhr

© GEPA Pictures Roger Federer wird 2021 zurückerwartet

Wer weiß schon, was Roger Federer dieser Tage treibt? Der Schweizer hält sich seit seiner Ankündigung, erst 2021 wieder in das Spielgeschehen auf der ATP-Tour eingreifen zu wollen, extrem bedeckt, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen setzt Federer sehr selten Wasserstandsmeldungen via Social Media ab. Viel Familienzeit, mit dieser Vermutung liegt man wohl nicht falsch - und zum gegebenem Zeitpunkt dann der Start mit der Vorbereitung auf die Rückkehr in den Spielbetrieb: So könnte der Plan des Maestro aussehen.

Dass sich der 20-malige Grand-Slam-Champion nämlich beinahe fließend aus der Corona- und Verletzungskrise in den Ruhestand verabschiedet, glaubt zumindest Marc Rosset nämlich nicht. Der Olympiasieger im Einzel hält die verkürzte Saison für alle übrigen Spieler sogar für einen Vorteil für seinen Landsmann.

„Ich glaube wirklich an ein Comeback von Roger“, erklärte Rosset also vor ein paar Tagen. „er wird nicht eine ganze Saison versäumen, in der Novak Djokovic und Rafael Nadal normalerweise zehn Monate lang wettkampfmäßig spielen. Aktuell herrscht überall Stillstand. Am Ende riskiert Roger, zwei oder drei Monate Wettkampftennis gegenüber seinen Hauptrivalen zu verlieren.“

Einen Präzedenzfall für ein unglaubliches Comeback gibt es ja: 2016 musste Federer nach der Halbfinal-Niederlage in Wimbledon gegen Milos Raonic die Saison frühzeitig beenden. Und kam Anfang 2017 mit dem überraschenden Erfolg bei den Australian Open zurück. „Ein Jahr zuhause mit der Familie zu verbringen, kann Roger in vielerlei Hinsicht sogar verjüngen. Ich werde jedenfalls nicht sagen, dass es vorbei ist, weil diese Jungs unglaubliche Dinge vollbringen können. Ich sehe nicht, warum wir Roger Federer begraben sollten.“