Mardy Fish gräbt das Kriegsbeil gegen Rajeev Ram (wieder) aus

Es mag “nur” das gemischte Doppel bei den US Open 2025 sein - aber Ex-Profi Mardy Fish hat die Gelegenheit dennoch genutzt, eine alte Feindschaft wieder anzufachen …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 09:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mardy Fish während seiner Zeit als US-Davis-Cup-Kapitän

Die Ausgangslage: Nach der Aufgabe von Jannik Sinner gestern im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati geht eigentlich niemand davon aus, dass der Italiener tatsächlich heute beim Mixed-Wettbewerb startet. Auch wenn mit Katerina Siniakova die wohl beste Doppelspierin der Gegenwart an seiner Seite warten würde. Aber angesichts der Bilder aus Mason, Ohio, vom Monatg ist Sinner wohl raus.

Was einen durchaus sehr angesehenen US-Journalisten dazu gebracht hat, Rajeev Ram als Ersatzmann vorzuschlagen. Ram, das sei hier angemerkt, hat in Cincinnati gemeinsam mit Nikola Mektic das Doppel mit dem Titel abgeschlossen. Eine gute Wahl als potenzieller Sinner-Ersatz, sollte man meinen. Es sei denn, “man” ist im konkreten Fall Mardy Fish. Der nämlich kommentierte den Vorschlag bei “X” dahingehend, dass die Veranstalter anstelle von Ram auch einen “richtigen” Tennisspieler nachberufen könnten.

Fish lässt Ram zuhause

Nun sind die Meriten von Rajeev Ram beachtlich - es stehen fünf Titel bei Major-Turnieren in der Bilanz des US-amerikanischen Veteranen. Aber Mardy Fish war das schon in seiner Zeit als Davis-Cup-Kapitän der USA nicht gut genug. 2022 nahm Fish nämlich nur ein Vierer-Team zur Finalrunde mit, besetzte den freien Spot nicht mit Ram. Obwohl dieser in jenem Jahr die ATP Finals in Turin erreicht hatte.

Das war Rajeev Ram sauer aufgestoßen. Nachfragen beim amerikanischen Verband blieben indes ohne Ergebnis. Denn dem Teamkapitän stünde nunmal die volle Prokura bei der Bestellung seiner Mannschaft zu. So wie der USTA bei der Besetzung des Mixed-Doppels.