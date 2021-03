Mari Osaka beendet ihre Tenniskarriere

Mari Osaka, die Schwester von Tennis-Superstar Naomi Osaka, hat ihre Tenniskarriere beendet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 20:17 Uhr

Die 24-Jährige, aktuell auf Platz 342 im WTA-Ranking notiert, hat ihr Karriereende via Instagram bekannt gegeben.

"Es war eine Reise, die ich am Ende nicht wirklich genossen habe. Aber ich bin dankbar um die Erinnerungen und die Unterstützung, die ich durch den Sport über die Jahre erhalten habe", schrieb sie.

Mari Osaka galt im Kindesalter als größeres Talent als ihre Schwester, die große Karriere blieb ihr jedoch verwehrt. Platz 280 im Mai 2018 war ihre beste Platzierung, 196 Siege standen 162 Niederlagen entgegen, Mari Osaka war die meiste Zeit ihrer Laufbahn auf der ITF-Tour unterwegs. Vier Finale erreichte sie hier, das letzte in 2018 in Florenz, wo sie Bianca Andreescu in drei Sätzen unterlegen war.

Ihr letztes Match bestritt Osaka im Januar bei einem ITF-Turnier in Rom, hier war in Qualifikationsrunde 1 bereits Schluss.

Ihren größten Auftritt hatte sie 2018 in Miami, wo sie via Wildcard im Hauptfeld stand, aber in Runde 1 verlor. 2017 spielte sie zudem mit Schwester Naomi in der Doppelkonkurrenz von Tokio - die beiden verloren jedoch direkt zum Auftakt.