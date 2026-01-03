Maria Sakkari: Mit dem Schwung der Verlobung zum perfekten Saisonstart

War es die Verlobung mit dem Sohn des griechischen Premierministers, die Maria Sakkari zu einem ungefährdeten Sieg gegen Naomi Osaka angetrieben hat?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 10:25 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari beim United Cup 2026

Mindestens eines muss man den griechischen Tennisstars Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari lassen: An Prominenz mangelt es deren Lebensabschnittspartnern nicht. Gut, die Beziehung zwischen Tsitsipas und Paula Badosa ein im vergangenen Sommer endgültig in Brüche, hatte aber ganz großen Unterhaltungswert.

Maria Sakkari ist da eine eher ruhigere Zeitgenossin. Dass sie in einer Beziehung mit Konstantin Mitsotakis, dem Sohn des griechischen Premierministers Kyriakos Mitsotakis ist, war aber schon länger bekannt. Letzterer hat nun Anfang des Jahres gegenüber griechischen Politikern annonciert, dass sich sein Sohn und Sakkari verlobt hätten. Offiziell gab es zu dieser Verbindung keine Stellungnahme (wie auch nicht zur Hochzeit von Casper Ruud).

Sakkari lässt Osaka keine Chance

Das private Glück scheint Maria Sakkari, die eine schwierige Saison 2025 hinter sich hat, aber ordentlich beflügelt zu haben. Denn das 6:4 und 6:2 gegen Naomi Osaka zum Auftakt beim United Cup fiel ausgesprochen überzeugend aus. Nun ist Osaka eher bekannt dafür, ihre besten Leistungen bei den ganz großen Turnieren abzurufen, aber eine derartige Abfuhr zu Saisonbeginn wird die Japanerin ins Grübeln bringen.

Das griechische Team kann sich auf dem Erfolg gegen Japan nun übrigens ein paar Tage ausruhen. Den nächsten Auftritt gibt es erst am Montag - und zwar gegen Großbritannien, das ja ohne Jack Draper auskommen muss.

