Maria Sakkari trennt sich von Coach Tom Hill

Maria Sakkari hat die Trennung von ihrem Coach Tom Hill bekanntgegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 18:57 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari

"Tom, ich danke dir für all die Emotionen, die Unterstützung auf und neben dem Platz und den Glauben, den du vom ersten Tag an in mich gesetzt hast. Wir sind zusammen gewachsen, und du hast mir geholfen zu erkennen, dass alles möglich ist. Du hast mich nicht nur zu einem besseren Tennisspieler gemacht, sondern auch zu einem besseren Menschen", schrieb Sakkari auf Instagram. "Danke, dass du immer das Beste für mich wolltest und immer hinter mir gestanden bist! Viel Glück für das nächste Kapitel in deiner Karriere."

Sakkari und Hill: Erfolgreiche Partnerschaft mit Top-10-Einzug

Sakkari und Hill haben sechs Jahre lang zusammengearbeitet. Unter Hill erreichte Sakkari auch die Top Ten der Welt - aus denen sie in der kommenden Woche zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren hinausrutschen wird.

Auch Hill bedankte sich. "Thanks für die wunderbaren Erinnerungen", antwortete er. "Ich bin immer für dich da, Champ."