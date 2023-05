Mark Philippoussis nicht mehr Teil von Team Tsitsipas

Die Zusammenarbeit zwischen Stefanos Tsitsipas und Ex-Wimbledonfinalist Mark Philippoussis ist zu Ende.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.05.2023, 15:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Apostolos Tsitsipas, Mark Philippoussis

Das verkündete der Australier in den sozialen Medien.

"Danke für die Möglichkeit, ein Teil deines Teams zu sein", schrieb Philippoussis auf Instagram. "Ich bin stolz auf das, was wir in der kurzen Zeit erreicht haben." Verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft natürlich.

Philippoussis war seit dem vergangenen Sommer ein Teil im Team Tsitsipas, neben Papa Apostolos.

Tsitsipas und Philippoussis zusammen im Australian-Open-Finale

Der größte Erfolg der beiden: das Erreichen des Endspiels bei den Australian Open in diesem Jahr. Zuletzt war es für den Griechen aber nicht mehr so glanzvoll gelaufen: In Indian Wells war er zum Auftakt, in Miami im Achtelfinale ausgeschieden. Auf Sand, seinem besten Belag, steht mit dem Finaleinzug in Barcelona (Niederlage gegen Carlos Alcaraz) das beste Ergebnis in der Statistikliste. In Monte-Carlo war er im Viertelfinale (gegen Fritz) ausgeschieden, in Madrid ebenso (gegen Struff); in Rom im Halbfinale (gegen Medvedev).

Aktuell ist Tsitsipas auf Platz 5 im ATP-Ranking notiert. Einen Sieg über einen Top-Ten-Kollegen feierte er in dieser Saison noch nicht.

Tsitsipas selbst hat sich zur Trennung noch nicht geäußert. Auch ein möglicher Nachfolger für Philippoussis steht noch aus.

Philippoussis hatte es zu seiner aktiven Zeit in die Endspiele der US Open (1998) und Wimbledon (2003) geschafft. Er spielte meist nach dem Motto "Nur ein harter Schlag ist ein guter Schlag" und schaffte es damit bis auf Platz 8 im ATP-Ranking. Insgesamt holte er elf Turniersiege im Einzel.