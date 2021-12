Martina Navratilova als TV-Hausfrau? „Das versuche ich noch herauszufinden“

Das hat der großen Martina Navratilova in ihrer Biographie noch gefehlt: Ein Auftritt in einer Reality-TV-Serie wie „The Real Housewives of Miami“. Der eigentliche Star ist aber ihre Ehefrau Julia Lemigova.

Das bewegte Leben von Martina Navratilova gäbe in sportlicher wie in persönlicher Hinsicht Stoff für einen Mehrteiler her, neben 18 Grand-Slam-Titeln alleine im Einzel hat sich Navratilova auch im gesellschaftlichen Bereich offensiv engagiert. Vor allem in Bezug auf die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.

Jetzt aber hat bei der in der ehemaligen Tschechoslowakei geborenen Tennis-Ikone der TV-Zirkus Einzug gehalten. Genauer gesagt: bei Navratilovas Ehefrau Julia Lemigova. Die wurde nämlich für die aktuelle Staffel der Reality-TV-Show „The Real Housewives of Miami“ engagiert. Und Martina Navratilova ist mitten drin im Geschehen. Aus Liebe zu ihrer Partnerin, wie Navratilova gegenüber der Website der WTA erklärte. Denn sie selbst laufe eher davon, wenn sie eine Kamera sehe.

Navratilova seit 1981 US-Bügerin

Navratilova und Lemigova sind erst vor ein paar Wochen in ein neues Heim in Miami gezogen, zu Weihnachten musste noch heftig improvisiert werden. „Es sieht aus wie in einem Cartoon, mit all den Kartons, die herumstehen“, sagte Navratilova, die 1975 in die USA ausgewandert war. Sechs Jahre später hatte sich die Staatsbürgerschaft erhalten.

Die Rollenverteilung scheint noch nicht ganz klar zu sein. Ist Martina Navratilova nun eine TV-Hausfrau? „Das versuche ich gerade herauszufinden. Julia ist die Hausfrau - aber ich kümmere mich am meisten um das Putzen.“ Auf der Gehaltsliste der TV-Produktion steht im Moment allerdings nur Lemigova. Mit der bekannten Schlagfertigkeit von Martina Navratilova könnte sich das bald ändern.