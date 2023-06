Martina Navratilova besiegt den Krebs erneut

Großartige Neuigkeiten von Tennislegende Martina Navratilova. Wie die 66-jährige via Twitter bekanntgab, ist die US-Amerikanerin aktuell krebsfrei.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 12:14 Uhr

© Getty Images Martina Navratilova ist auf und außerhalb des Platzes eine große Kämpferin.

Im Januar diesen Jahres verkündete die 18-fache Grand Slam-Siegerin im Einzel, dass sie an Kehlkopf- und Brustkrebs erkrankt ist, was nach der Untersuchung eines vergrößerten Lymphknotens am Hals festgestellt wurde. Während ihrer Behandlungszeit scheute die ehemalige Nr. 1 der Welt nicht die Öffentlichkeit und kehrte im März bei den Miami Open in ihrer Rolle als Expertin bei Tennis Channel zurück.

In ihrem Twitter-Post dankte Navratilova allen Helfern: „Ich bin vollständig geheilt. Danke an alle Ärzte, Krankenschwestern, Proton- und Bestrahlungsmagier. Was für eine Erleichterung.“

Bereits im Jahr 2010 litt die gebürtige Tschechin an einer nicht-invasiven Form vom Brustkrebs, die mit einer Lumpektomie erfolgreich behandelt werden konnte. Für ihre unzähligen sportlichen Erfolge wurde Navratilova unter anderem durch die Aufnahme in die Hall of Fame und vor kurzem mit der Silbermedaille vom US-Senat ausgezeichnet.