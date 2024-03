Masters-Turniere: Wie Djokovic, Zverev, Thiem - Grigor Dimitrov macht Viertelfinal-Set perfekt

Grigor Dimitrov ist erstmals in seiner Karriere ins Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Miami eingezogen - und reiht sich in eine exklusive Spielerschar ein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.03.2024, 13:07 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov

Dimitrov musste dabei alles auspacken, im Achtelfinale des zweiten 1000er-Turniers in dieser Saison.

Gegen Hubert Hurkacz ging's bis in den Tiebreak des dritten Satzes, in dem die Emotionen hochkochten, bei Hurkacz. Auf einen kurzen Ball von Dimitrov raste der nach vorne und berührte mit dem Schuh leicht das Netz, direkt vor der Nase des Schiedsrichters. Der den Punkt daraufhin Dimitrov zusprach.

Hurkacz war wütend, schmiss den Schläger - der Schiri war indes sicher, "100 Prozent", wie er versicherte. Mit Recht, wie die TV-Aufnahmen zeigten. Ein Video-Beweis in solch strittigen Szenen wäre allerdings keine schlechte Sache für die Zukunft.

Dimitrov blieb indes cool, gewann am Ende mit 3:6, 6:3, 7:6 (3). Wie zuletzt recht oft; ausgerechnet er, der früher oft nervelte, die falschen Schläge zur falschen Zeit auspackte. Zuletzt aber ist der Bulgare einer der stärksten Akteure, er kratzt wieder an den Top 10.

Dimitrov in einer Reihe mit Djokovic, Nadal, Zverev, Thiem

Und hat mit seinem Viertelfinaleinzug in Miami auch ein Zeichen seiner Konstanz im Laufe der nun doch schon langen Karriere gesetzt: Denn der 32-Jährige hat nun bei allen Masters-Turnieren die Runde der letzten Acht erreicht und ist damit der neunte noch aktive Spieler, dem das gelang.

Die anderen heißen: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gael Monfils, Marin Cilic, Dominic Thiem, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas.

Gewonnen hat Dimitrov "nur" eines bislang, 2017 in Cincinnati (dazu die ATP Finals im selben Jahr). In Paris stand er im Vorjahr im Finale, unterlag dort Novak Djokovic.

Geht in Miami nun noch mehr? Nächster Gegner ist ausgerechnet die Nummer 1 des Turniers, Carlos Alcaraz. 1:3 steht's hier im direkten Vergleich, aber die letzte Partie hat Dimitrov für sich entschieden - im vergangenen Herbst in Shanghai in drei Sätzen.