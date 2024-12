Matchball: Stefan Koubek verstärkt das Interwetten-Team

Interwetten schlägt zum Jahresende noch einmal auf und holt einen echten Tennis-Champion ins Team: Stefan Koubek wird ab der Saison 2025 als Experte für den heimischen Wettanbieter aktiv.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.12.2024, 10:54 Uhr

© Interwetten Stefan Koubek wird zukünftig seine Expertise beim Wettanbieter Interwetten einbringen.

Die ehemalige Nummer 20 der Welt bringt nicht nur umfangreiches Fachwissen, sondern auch ganz viel Begeisterung für den Tennis-Sport in Österreich und der Welt mit.

“Wir freuen uns riesig, Stefan Koubek in der Interwetten-Familie begrüßen zu dürfen. Er ist eine absolute Bereicherung für unser Team", sagt Wolfgang Fabian, Gründer und Eigentümer von Interwetten. Mit seiner Leidenschaft, Expertise und seiner authentischen Art wird er unseren Kund:innen einen echten Mehrwert bieten. Wir sind überzeugt, dass er unser gesamtes Tennis-Engagement auf ein neues Level heben wird.”

Neben Lothar Matthäus und Peter Stöger hat der 1990 in Österreich gegründete Online-Sportwetten-Pionier jetzt auch im Tennis die richtige Expertise an Bord und kann seinen Kund:innen sportartenübergreifend umfangreiches Expertenwissen garantieren.

Koubek: “Werden wir den Tennis-Fans Spannung und Unterhaltung bieten”

Stefan Koubek, der in seiner Karriere drei Turniere gewinnen konnte, 26 Mal bei Grand Slam-Turnieren aufschlug und 39 mal für Österreich im Davis Cup auf dem Platz stand, ist begeistert von der neuen Herausforderung: "Tennis war und ist meine große Leidenschaft und ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen auch als Experte bei Interwetten ein- und vielen Menschen die Faszination Tennis näherzubringen. Gemeinsam werden wir den Tennis-Fans noch mehr Spannung und Unterhaltung bieten.“

Das gilt für die von Interwetten gesponserten Turniere in Kitzbühel, wo 2025 der 100.000-€-Shot in die nächste Runde geht, und Stuttgart mit dem “Day Like A Pro” ebenso, wie für die Kooperation mit den ÖTV-Landesverbänden aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark, so der Kärntner, der den Tennis-Sport als ehemaliger Spieler, Davis Cup-Kapitän, Unternehmer und TV-Experte aus verschiedenen Perspektiven kennt.