Mats Wilander glaubt an Stärke von Nick Kyrgios

Nick Kyrgios kehrt im Januar 2025 auf die ATP Tour zurück. Trotz langer Pause ist der 29-Jährige für Tennislegende Mats Wilander auch weiterhin stets ein Favorit auf einen großen Titel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 18:44 Uhr

Mats Wilander hält Nick Kyrgios weiterhin für einen Titelkandidaten.

Für Mats Wilander ändert die lange Pause von Nick Kyrgios nichts am Sachverhalt, dass der Australier zu den besten Spielern auf der Tour gehört und auch weiterhin große Titel gewinnen kann. Für den Schweden ist der Wimbledon-Finalist aus dem Jahr 2022 ein Spieler der “alles erreichen kann”. Auch ein kurzfristiger Coup würde den heutigen TV-Experten keineswegs überraschen.

Für den siebenfachen Grand-Slam-Champion ist Nick Kyrgios auch ohne großen Titel schon jetzt ein Spieler, der so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird: “Nick ist absolut wettbewerbsfähig. Seine mentale Stärke ist brilliant. Sein Repertoire und die Variabilität an Schlägen ist verrückt, dazu die Späßchen, die er sich auf dem Court erlaubt. Das gab es in der Form niemals zuvor.”

Nick Kyrgios immer wieder in der Kritik

Aus Sicht Wilanders hat Kyrgios mit seinem Stil und seinem Auftreten den Sport in vielerei Hinsicht "revolutioniert". In der breiten Öffentlichkeit wird der 29-Jährige jedoch oft scharf für sein Verhalten und seine Ausraster kritisiert.

Im Januar kehrt Nick Kyrgios auf die Tour zurück, der im Vorfeld bereits Kampfansagen an die Konkurrenz richtete. Zuletzt schlug Kyrgios im Juni 2023 beim Rasenturnier in Stuttgart auf. Anschließend schloss der siebenfache Toursieger auch ein Karriereende nie ganz aus. Nun folgt jedoch die Rückkehr beim ATP 250er-Turnier in Brisbane, wo er mit Novak Djokovic im Doppel antreten wird.