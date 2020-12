Mats Wilander - „Roger Federer kann Gold gewinnen“

Mats Wilander, mehrmaliger Grand-Slam-Champion und seit Jahren Experte bei Eurosport, glaubt an die Chance von Roger Federer in Tokio.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2020, 18:25 Uhr

© Getty Images Roger Federer bei den Olympischen Spielen 2012 in London

In seiner Eigenschaft als Experte für Eurosport schreckt Mats Wilander nicht vor eindeutigen Meinungen zurück. Der Schwede, der 1988 drei Grand-Slam-Titel im Einzel geholt hat, eckt dabei gerne auch bei den ganz Großen an. Wie auch bei Roger Federer. In einem Interview mit Kickserveradio stellte Wilander nun wieder zwei diskussionswürdige Thesen in den Raum.

Zunächst nahm der mittlerweile 56-Jährige zu den Aussichten von Federer bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Stellung. Diese bewertet Wilander durchaus wohlwollend. Bislang hat Roger Federer bei Olympia zwei Medaillen geholt: 2008 mit Stan Wawrinka Gold im Doppel, 2012 in London Silber im Einzel. Das Best-of-Three-Format komme dem Schweizer entgegen, meinte also Mats Wilander. „Ich habe immer gesagt, dass in den letzten drei, vier Jahren Tokio 2020 das Ende seiner Karriere markieren könnte. Nun hat man Tokio offensichtlich auf das nächste Jahr verschoben, aber ich glaube, dass Roger dort dennoch gewinnen kann. Er kann immer noch zwei von drei Sätzen gegen die Besten der Welt gewinnen.“

Wilander - Federer durch Laver Cup motiviert

Darüber hinaus motiviert Federer nach Ansicht von Mats Wilander aber noch etwas anderes. „Für mich ist es der Laver Cup, der Roger Federer so richtig antreibt. Ich habe ihn nie so begeistert in einem Team-Wettbewerb gesehen wie beim Laver Cup, ganz sicher nicht im Davis Cup.“

Die Gründe dafür sieht Wilander im Format. Und einem anderen Aspekt. „Roger weiß, er kann den Laver Cup noch vier oder fünf weitere Jahre spielen. Es sind nur zwei Sätze, bei Gleichstand kommt ein Champions Tiebreak. Er kann immer noch Doppel-Matches spielen. Und er ist Teilhaber am Turnier. Roger muss also matchfit sein, weil er meiner Meinung nach nicht vom Laver Cup loslassen möchte.“ Die nächste Ausgabe des Laver Cups soll 2021 in Boston stattfinden.