Mats Wilander über Serena Williams: "Hat die Grenzen des Sports verschoben"

Mats Wilander hat sich gegenüber Eurosport zum baldigen Abtritt von Serena Williams vom Tennissport geäußert. Und der Grande Dame des Tennissports Rosen gestreut.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 07:52 Uhr

Serena Williams wird schon bald ihre Laufbahn beenden

Serena Williams sagt dem Tennissport Lebewohl. Nicht aber ohne eine kleine Abschiedstournee, wofür die 23-fache Grand-Slam-Siegerin die Vorbereitungsturniere auf die US Open in ihrer Heimat Nordamerika auserkoren hat. Nach dem vierten Major-Event des Jahres wird die 41-Jährige dann aber endgültig Abschied nehmen. Von jenem Sport, den die US-Amerikanerin in den vergangenen Jahrzehnten so entscheidend geprägt hatte.

Das betont auch Mats Wilander angesprochen auf den baldigen Abtritt der 23-fachen Major-Siegerin: "Sie hat die Grenzen des Sports verschoben und den Tennissport in die Wohnzimmer und vor die Fernseher von Menschen gebracht, die normalerweise kein Tennis schauen würden", so der Schwede. Dementsprechend sei es nur gut und richtig, dass die Amerikanerin als die größte Spielerin aller Zeiten angesehen werde.

Williams vergebliche Jagd nach der 24

In Erinnerung bleiben wird aber auch Serenas Jagd nach Grand-Slam-Titel Nummer 24, nach dem Titel, mit dem die erfolgsreichste Spielerin unserer Zeit mit Margaret Court gleichgezogen wäre. "Ich erinnere mich noch gut daran, wie sehr es mir das Herz gebrochen hat, dass sie 23 Grand-Slam-Titel errungen hat und ein paar Mal im Finale stand, aber nicht in der Lage war, den schwer zu erreichenden 24. Titel zu gewinnen."

Fest steht, der Abschied der US-Amerikanerin wird ein schwerer, wie auch Wilander betont: "Der Abschied von Serena Williams aus dem Profi-Tennis wird ein trauriger Tag sein, denn sie hat dem Tennissport so viel gegeben." Williams selbst hat in ihrem Beitrag für die Vogue eindrucksvoll unterstrichen, wie viel der 41-Jährigen am Tennissport gelegen ist. Und sich dabei völlig menschlich gezeigt. Wilander: "Serena hat gezeigt, dass sie eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten ist, aber sie hat auch gezeigt, dass sie ein Mensch ist, und das ist der Punkt, an dem unsere Leidenschaft und Bewunderung für Serena Williams ansetzt."