Matteo Arnaldi hat sich verlobt

Der Italiener Matteo Arnaldi hat sich verlobt - das gab er dieser Tage in den sozialen Medien bekannt.

von Gossip-Goosi

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 09:09 Uhr

Matteo Arnaldi, Mia Savio

Es läuft im italienischen Tennis: Jannik Sinner hat in diesem Jahr zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen, insgesamt acht Spieler aus Italien rangieren unter den Top 100, Jannik Sinner und Lorenzo Musetti gleich zwei unter den Top Ten.

Hierhin hat es Matteo Arnaldi noch nicht geschafft, aktuell steht der 24-Jährige auf Platz 73; vor einem Jahr hatte er mit Rang 30 sein bisheriges Career-High eingenommen. Im Frühjahr hatte Arnaldi mit einem Sieg über Novak Djokovic für Schlagzeilen gesorgt.

Auch wenn es tennismäßig in den vergangenen 52 Wochen ansonsten nicht allzu rund lief, gibt's dennoch Grund zur Freude - denn Arnaldi hat sich verlobt. Die Glückliche: Mia Savio. Die beiden sind seit 2022 liiert.

“Io e te per sempre”, schrieb Arnaldi, der alte Romantiker, unter entsprechendes Bildmaterial auf Instagram. Auf Deutsch nicht ganz so wohlklingend: “Ich und du für immer.”

Die tennisnet-Romantik-Abteilung jedenfalls freuts - wir wünschen den beiden alles Gute!