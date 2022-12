Matteo Berrettini: Den Grand-Slam-Titel im Blick

Matteo Berrettini zieht einen Schlussstrich unter einer verhexten Saison 2022 voll Verletzungen und großer Rückschläge. Aus diesen Erfahrungen möchte der Römer für 2023 gestärkt herauskommen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.12.2022, 16:41 Uhr

Großes vor Augen: Matteo Berrettini schielt auf den Major-Sieg

Es war eine der ganz großen Leidensgeschichten in der Saison 2022, denn sie hätte gut und gerne ein ganz großes Tennismärchen werden können. Die Rede ist von Matteo Berrettini und dessen Wochen vor und um Wimbledon 2022. Hatte der Vorjahresfinalist zuvor noch mit einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen gehabt, drehte der Römer als Rückkehrer in der kurzen Rasensaison so richtig auf: Neun Siege und zwei Titelgewinne im Gepäck ging es damals für den Weltranglisten-16. nach London - nur, um das Grand-Slam-Turnier aufgrund eines positiven COVID-Tests verpassen zu müssen. Ein Dämpfer.

Monate danach hört sich die Sache beim Italiener bereits wieder weitaus positiver an. "Ich sehe mich als einen der Topspieler", sagte Berrettini bei Eurosport - ohne dabei freilich auf die große Konkurrenz zu vergessen. "Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn des Jahres gegen Alcaraz gespielt habe, und ich hatte das Gefühl, dass er ein großartiger Spieler ist und großes Potenzial hat. Ich hatte nicht erwartet, dass er so schnell aufsteigen würde, aber er hat es verdient", so der Römer, der betont, dass auch Novak Djokovic und Rafael Nadal weiterhin die Spieler sein werden, die es zu schlagen gibt.

Berrettini schielt auf den Grand-Slam-Titel

Er selbst, so Berrettini, sei überzeugt, dass er schnell wieder zurück zu seinem Weltranglistenniveau - der Italiener erreichte im Vorjahr Platz sechs der ATP-Charts - finden werde: "Ich weiß, dass ich dorthin zurückkehren kann. Warum nicht noch besser?", so der 26-Jährige. der für die kommende Spielzeit große Ziele vor Augen hat: "Ich sehe meine Chancen, ein Grabd Slam zu gewinnen", sagte Berrettini. "In den vergangenen Jahren war ich nicht so weit davon entfernt. Das ist auf jeden Fall ein Ziel", genauso wie eben zunächst die Rückkehr in die Top-10 - und dann der weitere Vorstoß in der Weltrangliste.

Das wichtigste sei dabei natürlich, dass der Körper mitspiele: "Natürlich musste ich zuerst an meine Gesundheit denken, denn wenn die nicht vorhanden ist, ist es schwer zu spielen", spielte Berrettini auf die Verletzungspause 2022 an. "Aber wenn man erst einmal da ist und sich gut fühlt, dann ist es natürlich das Ziel, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, ein ATP-Masters-1000 zu gewinnen, tiefe Runs bei den wichtigsten Turnieren der Welt zu haben, und ich denke, ich kann das schaffen", betonte der Italiener, der sieben Titel auf der ATP-Tour gewinnen - und bereits einmal das Endspiel eines Major-Turniers erreichen konnte,