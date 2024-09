Matteo Berrettini - der Bauchmuskel der Nation

Darf das denn wahr sein, haben sich die Fans von Matteo Berrettini am gestrigen Freitag mal wieder gedacht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.09.2024, 13:10 Uhr

© Getty Images Auf Matteo Berrettini kommt möglicherweise wieder eine Nachdenkphase zu

Der Sommer 2024 von Matteo Berrettini war ein sehr schöner. Zwei Turniersiege in Gstaad und Kitzbühel, das konnte sich sehen lassen. Dass Berrettini dann bei den US Open schon ganz früh in einen frittenheißen Taylor Fritz läuft - das war ungefähr ebenso unglücklich wie eine zweite Wimbledon-Runde gegen Jannik Sinner.

Aber was soll’s! Berrettini hat für das italienische Team entscheidende Punkte zum neuerlichen Einzug in das Final Eight im Davis Cup geliefert. Und wurde nicht für das Finalteam nominiert, weil Sinner und Lorenzo Musetti zurückkommen. Aber vor Jahresfrist hat sich ja schon gezeigt, dass Matteo Berrettini auch als Edelfan eine exzellente Rolle abgibt.

Und dann kam Tokio, das Achtelfinal-Match gegen Arthur Fils. Da gewann Berrettini den ersten Satz noch im Tiebreak, spielte dann aber nicht einmal mehr ein ganzes Game. Der Bauchmuskel wegen!

Ziel von Berrettini für Melbourne in Gefahr

Nun hat Matteo Berrettini diese Probleme im Tenniszirkus keineswegs exklusiv. Man erinnere sich nur an Rafael Nadal in Wimbledon 2022, als er sich im Viertelfinale gegen Taylor Fritz quasi ohne Aufschlag doch irgendwie über die Ziellinie rettete. In der Vorschlussrunde gegen Nick Kyrgios aber nicht antreten konnte.

Ein Spiel ohne Aufschlag ist für einen Mann wie Berrettini aber nicht machbar. Die Spieleröffnung ist gemeinsam mit der Vorhand seine größte Waffe. Und um Asse servieren zu können, braucht es einen stabilen Oberkörper. Mit einem solchen kann Matteo Berrettini nun zum wiederholten Male nicht dienen. Das Tückische dabei: Das Ausheilen von Bauchmuskel-Verletzungen ist in der Regel ein langwieriges, zermürbendes Verfahren.

Und das gefährdet natürlich auch die kurzfristigen Ziele: Denn, so hatte es der 28-jährige Römer in Kitzbühel angekündigt, bei den Australian Open wollte er bereits wieder gesetzt sein. Dazu hätte es auf dem Asian Swing nun guter Ergebnisse bedurft. Denn aktuell liegt Matteo Berrettini erst wieder auf Platz 45 der ATP-Charts.