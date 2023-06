Matteo Berrettini - Der harte Weg zurück an die Weltspitze

Matteo Berrettini läuft seiner Topform aktuell meilenweit hinterher. Das zeigte sich auch beim ATP-250-Turnier in Stuttgart.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 22:22 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini verlor in Stuttgart bereits in Runde eins

Rückblick: Nachdem Matteo Berrettini im vergangenen Jahr die Turniere in Stuttgart und im Londoner Queen's Club gewonnen hatte, zählte der Italiener im Vorfeld des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon zu den absoluten Topfavoriten. Eine Corona-Infektion verhinderte dann jedoch ein Antreten beim dritten Major-Event des Jahres. Für Berrettini so etwas wie der Anfang einer Abwärtsspirale.

Insbesondere das Jahr 2023 ist für den 27-Jährigen bislang eines zum Vergessen. Berrettini hält bei einer schwachen Bilanz von sieben Siegen und sieben Niederlagen, im Ranking fiel der Wimbledon-Finalist von 2021 auf Platz 21 zurück. Nicht weiter verwunderlich, verpasste der Italiener aufgrund einer Bauchmuskelverletzung doch unter anderem die French Open.

Auf seinen so geliebten Rasenplätzen kehrte Berrettini beim ATP-250-Turnier in Stuttgart nun auf die Tour zurück - und hinterließ bei der 1:6 und 2:6-Niederlage gegen Lorenzo Sonego einen miserablen Eindruck. "Wäre ich nicht fit, wäre ich nicht in Stuttgart", hatte der 27-Jährige vor Turnierbeginn noch betont. Davon war am Montag allerdings nichts zu sehen.

Berrettini verließ den Center Court in Baden-Württemberg unter Tränen und muss sich nun wohl die Frage stellen, ob ein Antreten in Wimbledon in dieser Verfassung überhaupt Sinn macht. Denn von seiner Topform und einer damit verbundenden Rückkehr an die Weltspitze ist der 27-Jährige aktuell meilenweit entfernt.