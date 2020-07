Matteo Berrettini erster Finalist in Berlin auf Rasen

Matteo Berrettini hat als erster Spieler den Einzug beim Einladungsturnier in Berlin geschafft. Der Italiener besiegte Roberto Bautista Agut mit 4:6, 6:3 und 10:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2020, 13:51 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini und deutscher Rasen - das passt auch 2020

Im Endspiel spielt Berrettini am Mittwoch entweder gegen Jannik Sinner oder den Topfavoriten Dominic Thiem. Der 18-jährige Italiener und der Österreicher treffen im zweiten Halbfinale des Tages im Steffi-Graf-Stadion aufeinander. Berrettini hat am vergangenen Sonntag in der Akademie von Patrick Mouratoglou den "Ultimate Tennis Showdown" im Finale gegen Stefanos Tsitsipas für sich entschieden. Und bleibt mit dem Erfolg gegen Bautista Agut auf Rasen in Deutschland weiterhin erfolgreich. Im vergangenen Jahr hatte der Römer souverän den MercedesCup in Stuttgart für sich entschieden.

Für Berrettini war es das erste Match auf Gras in diesem Jahr, Bautista Agut hatte am Montag Jan-Lennard Struff eliminiert. Die Matches am Dienstag in Berlin fanden noch bei besten Bedingungen statt. Für den Mittwoch ist eine Wetterverschlechterung angesagt.