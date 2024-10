Matteo Berrettini hat ein Problem mit Besserplatzierten

Matteo Berrettini scheiterte beim Masters in Shanghai an einem starken Holger Rune. Ein Problem, dass der Italiener seit dem Sommer mit sich herumträgt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 10:58 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini scheiterte in Shanghai an Holger Rune.

Der Juni und Juli waren für Matteo Berrettini, derzeit die Nummer 44 der Tenniswelt, durchaus lohnend. Nach der Endspielniederlage in Stuttgart folgten die Titel in Gstaad und Kitzbühel. Der von vielen Verletzungen geplagte ehemalige Top10-Spieler schien wieder auf dem Weg zurück in die Spitze. Doch seit dem Triumph in Österreich geht es im Ranking nicht weiter nach oben.

Fünf Turnier standen seitdem im Programmheft von Matteo Berrettini. Nirgends kam der 28-Jährige über die zweite Runde hinaus. Auffällig ist dabei, dass der zehnfache Titelträger auf der ATP Tour an den höherplatzierten Gegner scheitert.

Matteo Berrettini unterliegt Holger Rune nach Satzführung

Und auch so folgte nach dem Auftakterfolg gegen den Australier Christopher O’Connell nun trotz starker Leistung und Satzführung am Ende die Niederlage gegen Holger Rune, gegen den Berrettini auch beim Masters in Cincinnati nach Satzführung unterlegen war.

Bei den US Open setzte es in der zweiten Runde gegen Taylor Fritz eine glatte Dreisatzniederlage. In der vergangenen Woche folgte nach Sieg in Runde eins die verletzungsbedingte Aufgabe in Tokio gegen Arthur Fils.

Der Plan für den Herbst scheint für Matteo Berrettini also gesetzt: die guten Leistungen auch gegen höherplatzierte Gegner konstant zu zeigen. Dann folgen auch demnächst wieder Siegesserien, wie die in Gstaad und Kitzbühel.