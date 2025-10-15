Matteo Berrettini: Neue Freundin und erfolgreicher Auftakt

Matteo Berrettini hat eine neue Frau an seiner Seite. Das gab jedoch nich der Tennisprofi selbst bekannt, sondern die Schwester der neuen Freundin. Sportlich zeigte sich der ehemalige Spitzenspieler beim ATP 250er-Turnier in Stockholm gut aufgelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 11:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Matteo Berrettini hat seit einigen Monaten eine neue Partnerin an seiner Seite.

Das Liebesleben von Matteo Berrettini hatte zuletzt weniger Schlagzeilen geschrieben als die sportlichen Leistungen des Italieners, die jedoch keineswegs überaus positiv ausfielen. Das könnte sich nun wieder ändern, denn der ehemalige Wimbledonfinalist hat eine neue Partnerin an seiner Seite.

Vanessa Bellini ist 22 Jahre alt und professionelle Tänzerin. Laut der Schwester der neuen Flamme Berrettinis lernte sich das neue Paar im Juni bei einem Auftritt Bellinis kennen. Anschließend ging es wohl sehr schnell, was auch einige Instagramposts bestätigen, die jedoch von den Protagonisten oft unkommentiert blieben.

Berrettini mit gutem Auftakt in Stockholm

Ab dem Jahr 2019 war Berrettini mit der australischen Tennisspielerin Alja Tomljanovic liiert. Das Paar sorgte bei dem einen oder anderen Turnier in dieser Zeit für Aufsehen. Die Trennung erfolgte nach ungefähr drei Jahren.

Der 29-Jährige dürfte hoffen, dass die neue Liebe auch die sportlichen Leistungen beflügelt. Aktuell rangiert Berrettini auf Rang 61 in der ATP-Weltrangliste. In dieser Woche schlägt der ehemalige Weltranglistensechste beim ATP 250er-Turnier in Stockholm auf. Der Auftakt verlief dabei positiv. Gegen Landsmann Giulio Zeppieri gab es einen Zweisatzerfolg zu feiern.