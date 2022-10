tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Matteo Berrettini und Österreich - 2022 keine Liebesgeschichte

Matteo Berrettini hat im letzten Moment für die Erste Bank Open in Wien abgesagt. Das musste der Italiener auch schon in Kitzbühel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 21:24 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini und die österreichischen Tennisturniere - das hat 2022 nicht gepasst

Die Meldung, dass Matteo Berrettini nicht an den Erste Bank Open 2022 teilnehmen wird, wäre am Montagnachmittag im Rummel um die Medientermine von Dominic Thiem und Daniil Medvedev fast untergegangen. Aber eben nur fast. Denn Berrettini ist eine der größten Attraktionen im Tenniszirkus, nicht nur seines, das muss man auch als Geschlechtsgenosse in dieser Ehrlichkeit sagen, fast angsteinflössend großartigen Aussehens. Dass sich der neue Titelsponsor des Stuttgarter Männerturniers Berrettini als Testimonial geschnappt hat, ist jedenfalls kein Zufall.

Aus Sicht der Veranstalter ist der Rückzug von Berrettini, der eine in Neapel erlittene Fußverletzung ins Feld führt, zwar schmerzhaft. Das Teilnehmerfeld in Wien hält ein Berrettini-loses Turnier aber ganz gut aus. In Kitzbühel im Sommer war die Situation schon anders. Dort zogen Berrettini (Erschöpfung) und Casper Ruud (Rücken) als Topgesetzte wenige Stunden vor Start der Generali Open zurück. Nicht schön für Fans und Turnierleitung.

Berrettini wohl ohne Chance auf Turin

Nun ist natürlich niemandem geholfen, wenn Matteo Berrettini auf den Center Court in der Stadthalle hatscht und nach wenigen Spielen w.o. gibt. Wer sich an das vergangene Jahr erinnert, weiß aber, was die Zuschauer in der Stadthalle versäumen. 2021 lieferte sich der Römer mit Carlos Alcaraz das wohl beste Match der gesamten Veranstaltung. Mit dem besseren Ende für den Spanier, der in dieser Woche in Basel aufschlägt.

Dass sich Matteo Berrettini nicht leichtfertig von der Teilnehmerliste in Wien hat streichen lassen, ist aber auch klar: Denn damit schwinden die Chancen, sich doch noch für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren, enorm. Und das war ja eines der erklärten Ziele von Berrettini.

