ATP Florenz: Matteo Berrettini verliert zum Auftakt

Matteo Berrettini ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Florenz im Achtelfinale gegen Roberto Caballes Baena augeschieden. Berrettini verpasste dabei einige Chancen.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 12.10.2022, 22:01 Uhr

Berrettini hatte sich mehr erhofft

Der an zwei gesetzte Italiener hatte sich vor eigenem Publikum sicherlich ein besseres Ergebnis erhofft. Den ersten Satz gewann er noch 7:5, in den nächsten beiden Sätzen mit 6:7 (5) und 5:7 entschied Caballes Baena die Partie für sich. Der Italiener konnte nur fünf seiner vierzehn Breakchancen nutzen; sein Gegner dagegen alle fünf.

Musetti letzte italienische Hoffnung

Roberto Caballes Baena wird im Viertelfinale auf den Schweden Mikael Ymer treffen. Ihr einziges Match dieses Jahr bei den French Open gewann Ymer in fünf Sätzen. Berrettini wird als nächstes beim Davis Cup in Malaga antreten. Im Race-to-Turin ist er im Moment nur auf Platz 15. Das bedeutet, er wird sich dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht für das ATP-Endspiel in Turin qualifizieren.

Auf einen Heimsieg in Florenz können nun noch Francesco Passaro und Lorenzo Musetti hoffen. Passaro holte sich den Sieg nach einer engen 7:6, 7:6 Partie gegen Zhizhen Zhang. Musetti hat in Florenz noch gar kein Match gespielt, sondern muss morgen im Achtelfinale gegen Bernabe Zapata Miralles ran.

Heutige Ergebnisse

Zwei rein amerikanische Partien gab es heute. J.J. Wolf setzte sich gegen seinen Landsmann Maxime Cressy durch und Mackenzie McDonald gewann in drei Sätzen gegen Jenson Brooksby. Nur kurz währte das Gastspiel von Alexander Erler und Lucas Miedler in Florenz: Die österreichischen Sieger von Kitzbühel 2021 unterlagen in Runde eins Nikola Mektic und Mate Pavic glatt mit 4:6 und 2:6.

