Maxime Cressy mit langsamstem Ass der Tennisgeschichte?

Maxime Cressy (ATP-Nr. 72) hat beim Masters-Turnier in Indian Wells mit einem völlig verunglückten Aufschlag für Furore gesorgt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.03.2022, 17:15 Uhr

© Screetshot / @tennistv

Mit der Saite angetäuscht - und mit dem Rahmen getroffen! Und verrückter geht's kaum.

Maxime Cressy ist durchaus als starker Aufschläger bekannt, ein solches Manöver ist ihm aber vermutlich noch nie passiert. Cressy servierte in seinem Erstrundenspiel in Indian Wells gegen Christopher Eubanks, traf die Kugel allerdings nur gestreift mit dem Schlägerkopf. Der Ball erhielt dadurch so viel Rückwärtsdrall, dass er hinter dem Netz senkrecht ins Feld segelte und unreturnierbar für Eubanks wegsprang. Ein genialer Aufschlag-Stopp!

Ergebnis: Ass für Cressy, mit nur knapp 41,8 km/h (26 mph).

Cressy: Ein Ass mit 41,8 km/h

Cressy dürfte damit das wohl langsamste Ass der Tennisgeschichte fabriziert haben. Denn selbst ein Aufschlag von unten hat mehr Dampf.

Gut möglich auch, dass der Wind eine Rolle gespielt hat: Denn der hatte ordentlich gewütet am Donnerstag in Indian Wells, und Cressy wohl den hochgeworfenen Ball etwas verweht.

Der Drall von Cressys Ass jedenfalls ist einzigartig - und absolut formschön!

© Screetshot / @tennistv

Sam Groth mit schnellstem Aufschlag aller Zeiten

Ach ja, wer hält eigentlich den Rekord für den schnellsten Aufschlag im Tennis? Offiziell ist das der Australier Sam Groth, dessen Aufschlag in 2012 beim Busan Challenger mit 263 km/h bemessen wurde - auch wenn der Rekord aufgrund der Messtechnik in der Kritik steht.

Auf Tourlevel liegt John Isner vorne: Er brachte 2016 beim Davis Cup einen Aufschlag mit 253 km/h ins gegnerische Feld.

Und Reily Opelka hält mit 233 km/h den Rekord für den schnellsten zweiten Aufschlag.

Sabine Lisicki mit schnellstem Aufschlag bei den Frauen

Bei den Damen führt Sabine Lisicki, die 2014 in Stanford mit 210,8 km/h (131 mp/h) serviert hatte.

Welcher Rekord wohl eher gebrochen werden wird - der von Groth oder der von Cressy? Wir sind gespannt!