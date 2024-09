McNamee: "Es gibt eine neue Big 3 – mit Djokovic"

Die australische Doppellegende Paul McNamee sieht eine neue Rangordnung im Herrentennis. Für ihn gehört Novak Djokovic allerdings weiter zu den Big 3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2024, 19:10 Uhr

© Getty Images

Nach seinem Aus bei US Open sehen viele die Ära von Novak Djokovic als beendet. Wahrscheinlich oft dieselben Experten, die nach seinem Wimbledon-Sieg von einer nicht enden wollenden Dominanz des Serben gesprochen haben. irgendwo dazwischen platziert sich die australische Doppellegende Paul McNamee. Der Australier, ehemalige Nummer 1 der Welt im Doppel, sieht den Serben noch in den Big 3, glaubt aber gleichzeitig, dass schon das nächste Jahr das letzte von “Nole” sein könnte.

Novak Djokovic wieder in Asien im Einsatz

In einem Interview mit dem Fernsehsender “Sportklub” sagte Paul McNamee: „Es gibt eine neue große Drei - Djokovic, Sinner und Alcaraz." Bei den kommenden Grand-Slam-Turnieren hat er den Serben jedenfalls ganz oben in seiner Rechung: “Ich würde sagen, dass Novak in Australien immer noch der Favorit auf seinen elften Titel ist. Ich denke, Novak ist die Nummer 1 in Melbourne. Bei den US Open hat Alexei Popyrin brillant gespielt, aber es ist klar, wie sehr der Gewinn der Goldmedaille Novak belastet hat.”

Aber nicht nur in seiner Heimat Australien sieht MacNamee Djokovic vorne: "Abgesehen von Australien ist er meiner Meinung nach auch in Wimbledon der Favorit. Wenn er nächstes Jahr keinen Slam gewinnt, wird die Frage nach dem Rücktritt gestellt werden. Andererseits ist es auch eine sehr persönliche Frage. Andy Murray hat wahrscheinlich zu lange gespielt, aber er wollte spielen. Es ist eine persönliche Entscheidung, wenn jemand in Rente geht. Ich persönlich denke, er wird das ganze nächste Jahr spielen und sehen, wie es läuft.“



Seinen nächsten Auftritt hat Novak Djokovic beim Masters in Shanghai angekündigt.