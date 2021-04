Medienbericht: Novak Djokovic verzichtet auf Antreten in Madrid

Novak Djokovic wird gemäß eines Berichts der serbischen Zeitung Blic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid nicht an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 07:48 Uhr

Wenig überraschend hatte Novak Djokovic nach seinem Sieg bei den Australian Open seinen Start am ATP-Masters-1000-Event in Miami abgesagt, der Verzicht auf ein weiteres Event dieser Turnierkategorie kommt da schon unerwarteter. Wie die serbische Tageszeitung Blic berichtet, wird der Weltranglistenerste in Madrid nicht an den Start gehen.

Grund dafür soll Djokovics etwas veränderter Turnierkalender sein: Der Serbe wird nach dem Event in Monte Carlo in seiner Heimatstadt Belgrad aufschlagen und in Vorbereitung auf die French Open erst wieder in Rom auf die Tour zurückkehren.

Djokovic mit drei Triumphen in Madrid

Sollte Djokovic tatsächlich auf die Veranstaltung in Madrid verzichten, würden die Organisatoren rund um Turnierdirektor Feliciano Lopez ihren Titelverteidiger verlieren. Der 18-fache Grand-Slam-Sieger hatte sich vor zwei Jahren in der spanischen Hauptstadt zum dritten Mal zum Sieger gekrönt, in der vergangenen Saison musste das Event aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Derzeit bereitet sich Djokovic in Monte Carlo auf den ersten großen Sandplatzklassiker der Saison vor. Der Startschuss für das ATP-Masters-1000-Turnier im Fürstentum wird am 11. April fallen.