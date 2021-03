Medvedev-Coach Gilles Cervara: "Er kommt einem Grand-Slam-Titel immer näher"

Daniil Medvedev erreichte bei den diesjährigen Australian Open das zweite Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Doch nicht nur deswegen glaubt sein Coach Gilles Cervara schon bald an den ersten Titel bei einem Major-Turnier.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.03.2021, 21:53 Uhr

© Getty Images Auch in Paris-Bercy waren Daniil Medvedev und Gilles Cervara schon erfolgreich

Turniersieg in Paris-Bercy, Triumph bei den ATP Finals, Titel beim ATP Cup mit dem russischen Team. Die Bilanz von Daniil Medvedev in den vergangenen Monaten liest sich nicht allzu schlecht. Nun gut, die 20 Spiele andauernde Siegesserie fand im Finale der Australian Open gegen Novak Djokovic ein jähes Ende und auch beim ATP-500-Turnier in Rotterdam scheiterte der Russe früh, dennoch setzte sich Medvedev zuletzt zweifellos in der absoluten Weltklasse fest.

Mitverantwortlich dafür ist naturgemäß auch Trainer Gilles Cervara, der den Weltranglistendritten seit 2017 betreut. Wie der Franzose bereits in der Vergangenheit betont hatte, sei es seit Beginn der Zusammenarbeit das große Ziel gewesen, Medvedev mental auf ein besseres Niveau zu bringen. Mit Blick auf die Entwicklung des Russen gelang dies offenbar ganz gut, doch insbesondere im Australian-Open-Finale gegen Djokovic hätte sich Cervara eine mental abgeklärtere Leistung des 25-Jährigen erwartet.

"Unsichtbare" Fehler im Australian-Open-Finale

"Was hat Daniil falsch gemacht? Es ist schwierig, diese Fehler zu verstehen, weil es in diesem Fall etwas Unsichtbares ist. Wir sprechen über das richtige Maß an Energie, Seele und Feuer, das er bei diesen Gelegenheiten in sich haben könnte. Leider waren all diese Dinge im Finale nicht von hohem Standard", erklärte Cervara gegenüber betway.it. Zudem habe Djokovic eine sensationelle Leistung abgerufen.

Insgesamt sei das Turnier aber ein gutes gewesen, meinte der 40-Jährige: "Tatsächlich ist das ein Beweis dafür, dass Daniil einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er hat das letzte Jahr auf einem tollen Niveau beendet und ist brillant in 2021 reingekommen. Er wird immer besser und kommt einem Grand-Slam-Titel immer näher."

Medvedev könnte Nadal in Marseille überholen

Um dieses Ziel zu erreichen, müssten sich noch das Netzspiel, der mentale Aspekt und bestimmte Details in der Matchvorbereitung verbessern. "Ansonsten sprechen wir von einem Tennisspieler, der in allen Facetten des Spiels sehr solide ist", so Cervara, der Medvedev weitere Schritte in der Weltrangliste zutraut.

"Der Einzug in die Top drei ist kein Traum. Es wird möglich sein, diese Position zu halten oder zu verbessern, wenn Daniil weiterhin mit dem richtigen mentalen Ansatz arbeitet und Tag für Tag bzw. Spiel für Spiel Reife zeigt", meinte Cervara. Die nächste Chance dazu wird Medvedev bereits in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Marseille bekommen. Mit einem Turniersieg in Südfrankreich würde der Russe Rafael Nadal überholen und auf Weltranglistenplatz zwei klettern.