Medvedev lobhudelt Learner Tien: "Kann die Nummer 1 der Welt werden"

Daniil Medvedev hat sich mit einer gigantisch kämpferischen Leistung ins Viertelfinale von Shanghai gespielt. Für Gegner Learner Tien fand er anschließend große Worte.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 13:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Daniil Medvedev, Learner Tien

Medvedev gewann gegen den 19-jährigen US-Amerikaner in hart umkämpften drei Sätzen mit 7:6 (6), 6:7 (1) und 6:4 und vermied daher eine dritte Niederlage im dritten Duell gegen Tien. Die bisherigen Partien, bei den Australian Open und in Peking, hatte Tien für sich entschieden - in Peking profitierte er dabei von den Krämpfen seines Gegners.

Und er war erneut auf einem guten Weg. Der erste Satz war pures Weltklasse-Tennis, Ende des zweiten Satzes hatte “Meddy” erneut mit Krämpfen zu kämpfen. Am Ende siegte er dennoch.

Medvedev traut Tien die Nummer 1 zu

“In meinen Augen ist er ein unglaublicher Spieler”, so Medvedev im Anschluss über Tien. Vor allem, weil Tiens Aufschlag nicht sonderlich gut sei - und der doch eigentlich so wichtig im Tennis. Denn der Aufschlag halte viele Spieler in ihren Matches. Aber Tien spiele quasi ohne Aufschlag, sei erst 19 Jahre alt, bereits in den Top 40 platziert und auf dem aufsteigenden Ast. “Er hat ein solch gutes Gespür für das Spiel”, so Medvedev weiter.

Abseits von Alcaraz, Sinner und den Big 3 - also Djokovic, Federer und Nadal - sei Tien der härteste Gegner, gegen den er je gespielt habe, findet Medvedev. “Meiner Meinung nach kann er irgendwann die Nummer 1 der Welt werden.”

Medvedev, selbst ehemals Weltranglisten-Erster und aktuell nur die Nummer 18, zeigt sich in Shanghai wieder auf dem aufsteigenden Ast. 2025 verlief für ihn vor allem aus Grand-Slam-Sicht enttäuschend - in Melbourne war in Runde 2, in Paris, Wimbledon und bei den US Open schon in Runde 1 Schluss. Nach dem Halbfinale in Peking steht er nun aber auch in der Runde der letzten Acht in Shanghai. Hier geht es am Freitag gegen einen anderen Ausdauerkünstler - Alex de Minaur.